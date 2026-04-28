Aktienkurs dreht wieder nach oben!

Der Aktienkurs von Siemens konnte sich zuletzt wieder vom Negativbild einer bedrohten Softwarefirma lösen. Die neue Strategie, Produkte mithilfe eines virtuellen Fabrikzwillings zu vermarkten, geriet ab Mitte Februar 2026 unter Druck. Ab Ende März gewannen die Aktionäre jedoch wieder Vertrauen und investierten erneut in die neue Siemens-Story. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat kürzlich das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro erhöht und die Einstufung auf „Outperform“ bestätigt. Die Aktien des Technologiekonzerns hatten sich aufgrund kurzfristiger Zyklusrisiken sowie der zunehmenden Unternehmenskomplexität nach dem bevorstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer entwickelt als die der Wettbewerber. Mehrere Kurstreiber dürften in den kommenden sechs bis zwölf Monaten zu einer Neubewertung führen.

Der Aktienkurs der Siemens AG hat nach einer längeren Seitwärtsphase in der zweiten Hälfte der 10er-Jahre ab dem partiellen Tief Anfang Juli 2022 eine Aufwärtssequenz gebildet, die immer noch intakt erscheint. Dabei wurde die 200-Tage-Linie in dieser Periode nur viermal durchbrochen. Der letzte grobe Einschnitt ereignete sich Mitte März 2026 aufgrund der Geiselhaft, als Softwarekonzern eingeordnet zu werden. Im Zuge dessen verlor der global aufgestellte Industriekonzern ausgehend vom Level bei 275,75 Euro in der Spitze rund 28 Prozent auf 198,00 Euro. Der Kursverlauf war jedoch „V“-förmig, und so wurde in weiterer Folge schon wieder das Level bei 251,15 Euro erreicht. Die Markierung des alten Allzeithochs vom 12. Februar 2026 bei 245,85 Euro ist noch gut 9 Prozent entfernt. Ein Anstieg auf das von US-Analysehaus Bernstein Research publizierte Ziel bei 300 Euro würde einen Kursgewinn von rund 19 Prozent voraussetzen. Der langfristige Aufwärtstrend ist immer noch intakt, obwohl die Charakteristik als „choppy“ bezeichnet werden kann. Sollten die Bären das Ruder übernehmen, könnte der Kursverlauf am Level bei 229,45 Euro auf vermehrte Nachfrage treffen. Grundsätzlich erscheint der Bereich um die Marke 245,85 Euro aber als stabilisierender Faktor.

Siemens AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Siemens wurde als Softwareunternehmen gesehen, das durch den Fortschritt der KI-Technologie bezüglich der Softwareerstellung in Bedrängnis geraten könnte. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JH1ACA) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Siemens AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,84 profitieren. Das Ziel sei bei 290,01 Euro angenommen (10,19 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 226,45 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,83 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JH1ACA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,30 – 6,34 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 187,45 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 187,45 Euro akt. Kurs Basiswert: 251,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 10,19 Euro Hebel: 3,84 Kurschance: + 61 Prozent Quelle J.P. Morgan

Spotlight Update: Intel Die am 22. April 2026 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JE1KSA auf eine steigende Aktie von Intel zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 28. April 2026 zum Geldkurs von 3,01 Euro und lag mit 86 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 2,79 Euro nachziehen.

Intel Corp. (Tageschart in US-Dollar)

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