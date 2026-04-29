Coreline Soft präsentiert „G-BA-konforme KI-Infrastruktur" zum Start der Kostenerstattung für das Lungenkrebs-Screening in Deutschland

SEOUL, SÜDKOREA, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Coreline Soft, ein global tätiges Unternehmen für medizinische künstliche Intelligenz (KI), stellt eine operative KI-Infrastruktur vor, die speziell auf die Anforderungen des deutschen Lungenkrebs-Screenings im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ausgelegt ist.

Vorführung der integrierten Plattform „AVIEW HUB" für Doppelbefundung, Qualitätssicherung und Verlaufsmanagement auf dem RöKo im Mai

Mit dem Start des Programms im April 2026 wurde KI-gestützte Analyse in allen Befundungsphasen als verpflichtende Voraussetzung definiert. Das Programm ist rund um acht spezifische EBM-Abrechnungsziffern mit extrabudgetärer Finanzierung strukturiert, wobei die KI-gestützte Detektion eine verpflichtende Voraussetzung für Erstattungsansprüche und die Teilnahme am Programm ist.

Vom Genauigkeitswettbewerb zur operativen Infrastruktur

Zu den zentralen Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zählen Doppelbefundung (Double Reading), Qualitätssicherung (QA) sowie Daten-Compliance. Insbesondere werden sowohl für die Erst- als auch für die Zweitbefundung KI-basierte Analysen verlangt. Bei abweichenden Befunden ist zudem ein strukturierter Konsensprozess erforderlich.

Damit verändern sich auch die Anforderungen an Kliniken und Screening-Zentren. Entscheidend ist künftig die Fähigkeit, folgende Prozesse integriert zu steuern:

Vernetzte Befundung über mehrere Standorte hinweg

Management von Befundabweichungen (Discordance)

DSGVO-konforme Datenverarbeitung

Standardisierte Berichtssysteme

Das deutsche Lungenkrebs-Screening ist kein einmaliges Projekt, sondern ein wiederkehrendes nationales Programm, das auf regelmäßigen Folgeuntersuchungen basiert. Daher gilt auch eine longitudinale Follow-up-Funktion zur Überwachung von Veränderungen pulmonaler Noduli im Zeitverlauf als essenziell. Der Screening-Workflow erfordert einen integrierten operativen Rahmen mit Doppelbefundung über mehrere Einrichtungen hinweg, strukturierter Befundberichterstattung, longitudinaler Nachverfolgung sowie auditfähiger Dokumentation im Einklang mit den nationalen Erstattungskriterien.