Coreline Soft präsentiert „G-BA-konforme KI-Infrastruktur" zum Start der Kostenerstattung für das Lungenkrebs-Screening in Deutschland
Vorführung der integrierten Plattform „AVIEW HUB" für Doppelbefundung, Qualitätssicherung und Verlaufsmanagement auf dem RöKo im Mai
SEOUL, SÜDKOREA, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Coreline Soft, ein global tätiges Unternehmen für medizinische künstliche Intelligenz (KI), stellt eine operative KI-Infrastruktur vor, die speziell auf die Anforderungen des deutschen Lungenkrebs-Screenings im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ausgelegt ist.
Mit dem Start des Programms im April 2026 wurde KI-gestützte Analyse in allen Befundungsphasen als verpflichtende Voraussetzung definiert. Das Programm ist rund um acht spezifische EBM-Abrechnungsziffern mit extrabudgetärer Finanzierung strukturiert, wobei die KI-gestützte Detektion eine verpflichtende Voraussetzung für Erstattungsansprüche und die Teilnahme am Programm ist.
Vom Genauigkeitswettbewerb zur operativen Infrastruktur
Zu den zentralen Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zählen Doppelbefundung (Double Reading), Qualitätssicherung (QA) sowie Daten-Compliance. Insbesondere werden sowohl für die Erst- als auch für die Zweitbefundung KI-basierte Analysen verlangt. Bei abweichenden Befunden ist zudem ein strukturierter Konsensprozess erforderlich.
Damit verändern sich auch die Anforderungen an Kliniken und Screening-Zentren. Entscheidend ist künftig die Fähigkeit, folgende Prozesse integriert zu steuern:
- Vernetzte Befundung über mehrere Standorte hinweg
- Management von Befundabweichungen (Discordance)
- DSGVO-konforme Datenverarbeitung
- Standardisierte Berichtssysteme
Das deutsche Lungenkrebs-Screening ist kein einmaliges Projekt, sondern ein wiederkehrendes nationales Programm, das auf regelmäßigen Folgeuntersuchungen basiert. Daher gilt auch eine longitudinale Follow-up-Funktion zur Überwachung von Veränderungen pulmonaler Noduli im Zeitverlauf als essenziell. Der Screening-Workflow erfordert einen integrierten operativen Rahmen mit Doppelbefundung über mehrere Einrichtungen hinweg, strukturierter Befundberichterstattung, longitudinaler Nachverfolgung sowie auditfähiger Dokumentation im Einklang mit den nationalen Erstattungskriterien.