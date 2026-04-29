BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 44 auf 38 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die erste Etappe eines kräfteraubenden Triathlons sei absolviert, schrieb Luke Sergott am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Nur wenige Anleger hätten im ersten Quartal mit einer positiven Entwicklung gerechnet, doch viele stimmten seiner Einschätzung zu, dass die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr zu optimistisch sei./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 29,20EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Luke Sergott

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,58 € , was eine Steigerung von +4,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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