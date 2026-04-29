GRAMMER AG veröffentlicht beeindruckende Q1-Ergebnisse 2026
Trotz rückläufiger Umsätze im ersten Quartal 2026 zeigt das Unternehmen operative Stärke, verbessert seine Profitabilität und bestätigt zugleich seinen Ausblick.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Der Umsatz im ersten Quartal 2026 sank um 5,2 % auf 462,0 Mio. EUR, bereinigt um Währungseffekte nur um 1,9 %
- Das EBIT stieg um 21,4 % auf 23,3 Mio. EUR, bei einer verbesserten EBIT-Marge von 5,0 % (Q1 2025: 3,9 %)
- Der Umsatzrückgang war vor allem in den Regionen AMERICAS (-18,9 %) und APAC (-4,8 %) deutlich, während EMEA nur leicht um 1,7 % sank
- Der Produktbereich Commercial Vehicles verzeichnete einen Umsatzanstieg von 2,1 %, während Automotive um 9,3 % verlor
- Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für 2026 mit einem Umsatz von rund 1,9 Mrd. EUR und einem operativen EBIT von ca. 80 Mio. EUR
- Jens Öhlenschläger wurde als CEO für die nächsten Jahre bestätigt, sein Vertrag wurde bis 2027 verlängert
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Grammer ist am 29.04.2026.
Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,20 % im Plus.
-1,18 %
-1,76 %
+20,14 %
+38,02 %
+25,56 %
-50,59 %
-66,73 %
-76,02 %
-35,96 %
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