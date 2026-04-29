ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Nokia auf 8 Euro - 'Underweight'
- Barclays hebt Kursziel Nokia von 5,20 auf 8,00
- Analyst Coles erhöht Schätzungen für Nokia wegen IP
- Bewertung bleibt negativ daher Einstufung Underweight
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum ersten von 5,20 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles passte am Dienstagabend seine Erwartungen für Europas Netzwerkausrüster an. Bei Nokia führe die Dynamik im Geschäft mit IP- und optischen Netzwerken zu erhöhten Schätzungen, während er seine Annahmen für den Konkurrenten Ericsson reduzierte. Die Bewertung spreche im Falle von Nokia aber weiter für eine negative Einschätzung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 9,878 auf Tradegate (29. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +14,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +45,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 57,51 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -0,30 %/-20,24 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 8 Euro
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