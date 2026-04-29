Barclays hebt Ziel für Nokia auf 8 Euro - 'Underweight'

Ja, echt.





Es gibt zwei große Themen Richtung KI un Nokia.





Ausrüstung der Datacenter mit Netzwerktechnik von Nokia - in erster Linie optische Netzwerke. Vermutlich kommen bald auch IP Netzwerke dazu.

DAS IST DER aktuelle Kurstreiber. Nokia verkauft das Zeug wie warme Semmeln. Man kann gar nicht so viel produzieren wie man verkaufen könnte.

Und die großen Produktion beginnt erst in 2027-2028. Aus diesen Gründen steigt der Kurs so immens, wenn es so weiter läuft wird Nokia ziemlich gut in 2027-2030 verdienen.





Das Zweite Thema ist NVIDIA und AI-RAN. Das ist ziemlich gewagter Plan. Wenn der aufgeht, wird Nokia eventuell ab 2030 oder noch später was verdienen.

Aber nur wenn die Idee von Nvidia aufgeht - was ich für äußerst unwahrscheinlich halte. Die Idee beruht darauf Nvidias GPUs in Mobilfunkstationen zu stecken.

Das ist wie einen Raketenantrieb in einen VW Käfer zu stecken .... wozu? Das weiß niemand in 2026.





Man spekuliert, dass es in 2030 Sinn machen könnte. Wie gesagt sehr gewagt und mit einer sehr niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeit. Das hat man auch an der Kursreaktion gesehen, als die Nvidia News kam - explodierte der Kurs. Als man die News dann etwas genauer analysiert hatte, ging der Kurs ziemlich schnell wieder runter. Der NVIDIA Effekt ist längt verpufft und hat mit dem aktuellen Geschehen null zu tun.