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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt Ziel für Nokia auf 8 Euro - 'Underweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel Nokia von 5,20 auf 8,00
    • Analyst Coles erhöht Schätzungen für Nokia wegen IP
    • Bewertung bleibt negativ daher Einstufung Underweight
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für Nokia auf 8 Euro - 'Underweight'
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum ersten von 5,20 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles passte am Dienstagabend seine Erwartungen für Europas Netzwerkausrüster an. Bei Nokia führe die Dynamik im Geschäft mit IP- und optischen Netzwerken zu erhöhten Schätzungen, während er seine Annahmen für den Konkurrenten Ericsson reduzierte. Die Bewertung spreche im Falle von Nokia aber weiter für eine negative Einschätzung./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 9,878 auf Tradegate (29. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +14,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +45,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 57,51 Mrd..

    Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -0,30 %/-20,24 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 8 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,84, was einem Rückgang von -28,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Nokia - 870737 - FI0009000681

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Treiber der Nokia‑Kursentwicklung: starkes Geschäft mit optischen Netzwerken/Datacentern und die KI‑Phantasie rund um Nvidia/AI‑RAN sowie die Infinera‑Übernahme. Diskutiert werden Q1‑Zahlen (leichtes Umsatzplus), Bewertung (noch günstig, muss in Gewinne wachsen), das belastende Mobilfunkgeschäft, Unsicherheit und hohe Spekulation auf 2027–2030.

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