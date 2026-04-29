Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Quelle Vorstandswoche vom 27.04.26

Siltronic:

Löst KI einen Superzyklus aus?

CEO Michael Heckmeier im Fokus

Aktien aus der Halbleiterindustrie gehörten derzeit zu den Gewinnern an der Börse. Die meisten Firmen aus dem Sektor handeln inzwischen auf neuen Rekordhochs und es scheint, als ob die gesamte Branche kein Halten mehr kennt. Sogar die deutschen Halbleiter-Aktien befinden sich allesamt auf einem starken Kurs. Hintergrund des Booms ist vermutlich der Beginn eines neuen Superzyklus. Vor allem die Nachfrage im High-End-Bereich nimmt erheblich zu. Treiber ist Künstliche Intelligenz.

Als Nummer 4 der weltweiten Hersteller von Silizium-Wafern kann Siltronic vom KI-Hype nach und nach profitieren. Der Fokus liegt auf dem 300mm Wafer: Das ist der Goldstandard für moderne Hochleistungschips. Die drei größten Player in der Branche sind: Shin-Etsu, Sumco und Global Wafers. Parallel zu Siltronic ist SK Siltron die Nummer 5 im Markt. Das durchschnittliche Wachstum der 300mm-Wafer wird in den nächsten Jahren bei 5 bis 6 % erwartet. Alles rund um KI treibt diese Nachfrage an. Schwächer ist hingegen die Nachfrage aus dem Bereich der Automobilindustrie, all gemeinen Industrie sowie bei Smartphones und PCs. Der wichtigste Abnehmermarkt für Siltronic ist derzeit noch das Geschäft rund um Memory-Chips. Also Speicherchips für Smartphones und PCs. Vorteil hier: In den letzten Jahren war die Branche einem Überhang von Chips und Wafern ausgesetzt, der inzwischen vollständig abgebaut sein dürfte. Die ersten großen Player in dem Sektor für Memory-Chips melden wieder einen höheren Bedarf an, weil die Lager leer sind und nunmehr eine normalisierte Nachfrage folgt. Rund 40 % des Absatzes bei Siltronic entfällt auf Memory. Ebenfalls wichtig ist die Einheit und der Bedarf rund um Logic. In diesen Bereich fällt auch die Nachfrage nach KI-Chips. Drittes Segment bei Siltronic ist Power. Dazu zählt die Leistungselektronik, vor allem für die Autoindustrie, die weiterhin schwächelt. Siltronic erzielte für 2025 ein schwaches Zahlen werk, und auch der Ausblick für 2026 ist entsprechend enttäuschend ausgefallen. Bisher rechnet Firmenchef Michael Heckmeier für diesen Turnus mit einem anspruchsvollen Marktumfeld, geprägt von negativen Wechselkurseffekten sowie einem anhaltenden Preisdruck außerhalb von bestehen Dr. Michael Heckmeier den Langfristverträgen. Während die Endmärkte für 300 mm-Wafer wie beschrieben wachsen, er wartet Siltronic im laufenden Jahr einen Rückgang bei 200 mm-Wafern infolge eines verstärkten Lagerabbaus bei Kunden im Power-Bereich. Zusätzlich wirkt sich die Schließung der SD-Linie erstmals über das gesamte Geschäftsjahr aus. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand derzeit von einem Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr aus. Im vergangenen Jahr erzielte die Firma einen Umsatz von 1.35 Mrd. Euro. „2026 bleibt ein Jahr mit Gegenwind, auch wenn die KI-getriebenen Endmärkte unser 300mm-Volumen klar antreiben. Die positive Entwicklung im Memory-Bereich kommt allerdings noch nicht vollständig in der Wafer-Industrie an: Viele unserer Kunden profitieren derzeit von hohen Preisen, sind aber zugleich kapazitätsbeschränkt, und diese Engpässe bremsen auch das Wachstum in einzelnen Endmärkten, wie zum Beispiel Smartphones und PCs“, sagte der CEO Anfang März. Das EBITDA wird in einem Korridor von 20 bis 24 % erwartet, nachdem die Marge 2025 bei 23.5 % lag. 2026 werden die planmäßigen Abschreibungen aufgrund der Investitionen im 300 mm-Bereich signifikant ansteigen. Der Vorstand rechnet mit einer Bandbreite zwischen 490 und 520 Mio. Euro. Das hat zur Konsequenz, dass das EBIT den Vorjahreswert von -26.4 Mio. Euro massiv unterschreiten und dreistellig negativ sein wird. Die Investitionen werden allerdings für dieses Jahr erneut substanziell reduziert und zwischen 180 und 220 Mio. Euro erwartet nach fast 370 Mio. Euro im Vorjahr. Da die Auszahlungen für Investitionen dieses Niveau spürbar über schreiten werden, wird der Netto-Cashflow voraussichtlich in der Größenordnung des Vorjahres liegen. Im Vorjahr lag dieser bei negativen 85 Mio. Euro. Insgesamt wird das Zahlenwerk für 2026 alles andere als positiv ausfallen. Spannend wird bei Siltronic allerdings sein, wann das Unternehmen die Erholung bei Memory spüren wird. In Kürze wird Heckmeier die Zahlen für das 1. Quartal präsentieren. Siltronic ist schwach ins Q1 gestartet. Daran gibt’s keinen Zweifel. Auch erwarten wir bei den operativen Zahlen im Q2 keine Wende. Fraglich ist, ob der CEO die bis her negative Einschätzung zum allgemeinen Zu stand des Marktes ändert und hier mehr Optimismus verbreitet. Ändert Siltronic die Kommunikation in Richtung einer breiten Erholung des Marktes, dann wäre das sehr positiv für die Aktie. Auf Basis von Experten, sollte Siltronic spätestens ab dem 3. Quartal 2026 eine operative Wende vor allem bei Memory-Wafern sehen. Investoren sollten das Jahr 2026 auf der Zahlen Seite getrost abhaken. Großartige Veränderungen sehen wir nicht mehr. Dreht der breite Sektor, könnte sich indes noch positiv auf das 2. Halbjahr auswirken. Siltronic hat meist eine geringe Visibilität, und die Geschäfte können sich schnell ändern. Perspektivisch, also bis etwa 2030, will Siltronic den Umsatz auf mehr als 2 Mrd. Euro steigern und bei einer EBITDA-Marge von mehr als 30 % wirtschaften. Das wären natürlich sensationelle Aussichten. Die Aktie konnte sich von den Tiefs bei 30 Euro sehr gut erholen. Von den einstigen Hochs bei Kursen von 150 Euro ist die Aktie aber noch weit entfernt. Aktuell sehen wir das Papier als Halteposition und raten, zunächst einen Rückschlag abzuwarten. Kurse unterhalb von 60 Euro sehen wir indes als Kaufkurse.