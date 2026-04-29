Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Quelle Vorstandswoche vom 27.04.26
Siltronic:
Löst KI einen Superzyklus aus?
CEO Michael Heckmeier im Fokus
Aktien aus der Halbleiterindustrie gehörten derzeit zu den
Gewinnern an der Börse. Die meisten Firmen aus dem Sektor handeln
inzwischen auf neuen Rekordhochs und es scheint, als ob die
gesamte Branche kein Halten mehr kennt. Sogar die deutschen
Halbleiter-Aktien befinden sich allesamt auf einem starken Kurs.
Hintergrund des Booms ist vermutlich der Beginn eines neuen
Superzyklus. Vor allem die Nachfrage im High-End-Bereich nimmt
erheblich zu. Treiber ist Künstliche Intelligenz.
Als Nummer 4 der weltweiten Hersteller von Silizium-Wafern kann
Siltronic vom KI-Hype nach und nach profitieren. Der Fokus liegt
auf dem 300mm Wafer: Das ist der Goldstandard für moderne
Hochleistungschips. Die drei größten Player in der Branche sind:
Shin-Etsu, Sumco und Global Wafers. Parallel zu Siltronic ist SK
Siltron die Nummer 5 im Markt. Das durchschnittliche Wachstum der
300mm-Wafer wird in den nächsten Jahren bei 5 bis 6 % erwartet.
Alles rund um KI treibt diese Nachfrage an. Schwächer ist
hingegen die Nachfrage aus dem Bereich der Automobilindustrie,
all gemeinen Industrie sowie bei Smartphones und PCs. Der
wichtigste Abnehmermarkt für Siltronic ist derzeit noch das
Geschäft rund um Memory-Chips. Also Speicherchips für Smartphones
und PCs. Vorteil hier: In den letzten Jahren war die Branche
einem Überhang von Chips und Wafern ausgesetzt, der inzwischen
vollständig abgebaut sein dürfte. Die ersten großen Player in dem
Sektor für Memory-Chips melden wieder einen höheren Bedarf an,
weil die Lager leer sind und nunmehr eine normalisierte Nachfrage
folgt. Rund 40 % des Absatzes bei Siltronic entfällt auf Memory.
Ebenfalls wichtig ist die Einheit und der Bedarf rund um Logic.
In diesen Bereich fällt auch die Nachfrage nach KI-Chips. Drittes
Segment bei Siltronic ist Power. Dazu zählt die
Leistungselektronik, vor allem für die Autoindustrie, die
weiterhin schwächelt. Siltronic erzielte für 2025 ein schwaches
Zahlen werk, und auch der Ausblick für 2026 ist entsprechend
enttäuschend ausgefallen. Bisher rechnet Firmenchef Michael
Heckmeier für diesen Turnus mit einem anspruchsvollen
Marktumfeld, geprägt von negativen Wechselkurseffekten sowie
einem anhaltenden Preisdruck außerhalb von bestehen Dr. Michael
Heckmeier den Langfristverträgen. Während die Endmärkte für 300
mm-Wafer wie beschrieben wachsen, er wartet Siltronic im
laufenden Jahr einen Rückgang bei 200 mm-Wafern infolge eines
verstärkten Lagerabbaus bei Kunden im Power-Bereich. Zusätzlich
wirkt sich die Schließung der SD-Linie erstmals über das gesamte
Geschäftsjahr aus. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand
derzeit von einem Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich
unter dem Vorjahr aus. Im vergangenen Jahr erzielte die Firma
einen Umsatz von 1.35 Mrd. Euro. „2026 bleibt ein Jahr mit
Gegenwind, auch wenn die KI-getriebenen Endmärkte unser
300mm-Volumen klar antreiben. Die positive Entwicklung im
Memory-Bereich kommt allerdings noch nicht vollständig in der
Wafer-Industrie an: Viele unserer Kunden profitieren derzeit von
hohen Preisen, sind aber zugleich kapazitätsbeschränkt, und diese
Engpässe bremsen auch das Wachstum in einzelnen Endmärkten, wie
zum Beispiel Smartphones und PCs“, sagte der CEO Anfang März. Das
EBITDA wird in einem Korridor von 20 bis 24 % erwartet, nachdem
die Marge 2025 bei 23.5 % lag. 2026 werden die planmäßigen
Abschreibungen aufgrund der Investitionen im 300 mm-Bereich
signifikant ansteigen. Der Vorstand rechnet mit einer Bandbreite
zwischen 490 und 520 Mio. Euro. Das hat zur Konsequenz, dass das
EBIT den Vorjahreswert von -26.4 Mio. Euro massiv unterschreiten
und dreistellig negativ sein wird. Die Investitionen werden
allerdings für dieses Jahr erneut substanziell reduziert und
zwischen 180 und 220 Mio. Euro erwartet nach fast 370 Mio. Euro
im Vorjahr. Da die Auszahlungen für Investitionen dieses Niveau
spürbar über schreiten werden, wird der Netto-Cashflow
voraussichtlich in der Größenordnung des Vorjahres liegen. Im
Vorjahr lag dieser bei negativen 85 Mio. Euro. Insgesamt wird das
Zahlenwerk für 2026 alles andere als positiv ausfallen. Spannend
wird bei Siltronic allerdings sein, wann das Unternehmen die
Erholung bei Memory spüren wird. In Kürze wird Heckmeier die
Zahlen für das 1. Quartal präsentieren. Siltronic ist schwach ins
Q1 gestartet. Daran gibt’s keinen Zweifel. Auch erwarten wir bei
den operativen Zahlen im Q2 keine Wende. Fraglich ist, ob der CEO
die bis her negative Einschätzung zum allgemeinen Zu stand des
Marktes ändert und hier mehr Optimismus verbreitet. Ändert
Siltronic die Kommunikation in Richtung einer breiten Erholung
des Marktes, dann wäre das sehr positiv für die Aktie. Auf Basis
von Experten, sollte Siltronic spätestens ab dem 3. Quartal 2026
eine operative Wende vor allem bei Memory-Wafern sehen.
Investoren sollten das Jahr 2026 auf der Zahlen Seite getrost
abhaken. Großartige Veränderungen sehen wir nicht mehr. Dreht der
breite Sektor, könnte sich indes noch positiv auf das 2. Halbjahr
auswirken. Siltronic hat meist eine geringe Visibilität, und die
Geschäfte können sich schnell ändern. Perspektivisch, also bis
etwa 2030, will Siltronic den Umsatz auf mehr als 2 Mrd. Euro
steigern und bei einer EBITDA-Marge von mehr als 30 %
wirtschaften. Das wären natürlich sensationelle Aussichten. Die
Aktie konnte sich von den Tiefs bei 30 Euro sehr gut erholen. Von
den einstigen Hochs bei Kursen von 150 Euro ist die Aktie aber
noch weit entfernt. Aktuell sehen wir das Papier als
Halteposition und raten, zunächst einen Rückschlag abzuwarten.
Kurse unterhalb von 60 Euro sehen wir indes als Kaufkurse.