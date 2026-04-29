Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 47,80 auf Tradegate (29. April 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,37 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 59,00Euro was eine Bandbreite von +2,17 %/+23,02 % bedeutet.