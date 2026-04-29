ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'
- Berenberg erhöht Nordex-Kursziel auf 57 Euro
- Quartalszahlen zeigen dank Effizienzprogramm Margen
- Auftragsbestand auf Rekordniveau und Margen steigen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 50 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers hätten eine dank des Effizienzprogramms beeindruckende Margenentwicklung belegt, schrieb Richard Dawson in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Dienstagnachmittag. Diese dürfte im Jahresverlauf weiter anziehen. Dazu komme der neue Rekord beim Auftragsbestand./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 47,80 auf Tradegate (29. April 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +6,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,37 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 59,00Euro was eine Bandbreite von +2,17 %/+23,02 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 57 Euro
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Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
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Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
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