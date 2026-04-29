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    Myrtle.ai halbiert mit VOLLO die Latenzzeit im Benchmark für die Inferenz bei maschinellem Lernen im Finanzbereich

    Myrtle.ai halbiert mit VOLLO die Latenzzeit im Benchmark für die Inferenz bei maschinellem Lernen im Finanzbereich
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    CAMBRIDGE, England, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- myrtle.ai, ein anerkannter Marktführer im Bereich der Beschleunigung von Machine-Learning-Inferenz, gab heute bekannt, dass eine auf seinem Produkt VOLLO basierende Lösung kürzlich von STAC, einer führenden Benchmark-Autorität für die Finanzbranche, geprüft wurde.[1] Die Ergebnisse, die heute auf dem STAC-Gipfel in London vorgestellt wurden, belegen eindeutig die Vorteile einer FPGA-basierten Lösung hinsichtlich der Latenzzeiten bei der ML-Inferenz im Finanzhandel und in damit verbundenen Anwendungen.

    Myrtle.ai halbiert mit VOLLO die Latenzzeit im Benchmark für die Inferenz bei maschinellem Lernen im Finanzbereich

    STAC-ML (Markets) Inference ist der technologische Benchmark-Standard für Lösungen, die zur Durchführung von Inferenzanalysen auf Echtzeit-Marktdaten eingesetzt werden können. Entwickelt von Quants und Technologen einiger der weltweit führenden Finanzunternehmen, bewertet STAC-ML Markets (Inference) die Leistung, Ressourceneffizienz und Qualität jedes Technologie-Stacks, der Inferenzberechnungen unter Verwendung der bereitgestellten Modelle durchführen kann.

    VOLLO erreichte Latenzen von nur 2 Mikrosekunden (99. Perzentil) und zeigte gleichzeitig hervorragende Ergebnisse bei Durchsatz und Effizienz. Bei allen drei Benchmark-Modellen führte VOLLO die Inferenz mit einer geringeren Latenz (99. Perzentil) durch als alle zuvor getesteten Systeme und halbierte damit seinen bisherigen Rekord. Eine derart niedrige, deterministische Latenz ermöglicht es Anwendern, mit komplexeren Modellen schneller als bisher intelligentere Entscheidungen zu treffen, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil beim Handel, bei der Risikoanalyse, bei Kursnotierungen und vielen anderen handelsbezogenen Aktivitäten verschafft.

    Mit Hunderttausenden von Stunden Produktionshandel in der Hinterhand generiert VOLLO heute Alpha für viele der weltweit führenden Handelsunternehmen. Diese Unternehmen haben eine breite Palette von Modellen in Standard-ML-Tool-Workflows entwickelt und trainiert, bevor sie diese in VOLLO kompilierten und anschließend auf einer FPGA-basierten Hardwareplattform ihrer Wahl ausführten.

    Im getesteten System lief VOLLO auf der PCIe-Beschleunigerkarte FBAP4@VP18-2L0S im Standardformfaktor von Silicom, die einen adaptiven SoC der AMD Versal Premium-Serie VP1802 enthält und in einem Supermicro AS-2015CS-TNR-Server installiert war. Der Adaptive SoC der AMD Versal Premium-Serie bietet PCIe Gen5x8 und mehr als 3,3 Millionen programmierbare LUTs, wodurch er sich hervorragend für Inferenzanwendungen mit geringer Latenz eignet.

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