BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Scout24 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Annick Maas am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu habe das Unternehmen den Umfang der für 2026 geplanten Aktienrückkäufe auf nun 350 Millionen Euro erhöht./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 69,60EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 89,00 € , was eine Steigerung von +25,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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