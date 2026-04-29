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    Französische Dividendenperle

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    Mega-Gewinne dank Energiekrise und Iran-Krieg: TotalEnergies räumt ab!

    Die durch den Iran-Krieg ausgelöste Krise beschert Energiekonzernen satte Gewinne. Das hat mit seinen Zahlen jetzt auch Dividendenperle TotalEnergies bewiesen.

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    Französische Dividendenperle - Mega-Gewinne dank Energiekrise und Iran-Krieg: TotalEnergies räumt ab!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    TotalEnergies scheffelt dank Energiekrise Bonus-Milliarden

    Während hohe Benzinpreise, Kerosinmangel und mögliche Entlastungen sowohl für die Industrie als auch für Privatpersonen zum politischen Dauerthema geworden sind, räumen Energiekonzerne dank der stark gestiegenen Preise für Öl und Gas ab. Das hat nach den Zahlen von BP am Dienstag jetzt auch der französische Multi TotalEnergies bewiesen.

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    Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um knapp 3,7 Prozent auf 54,163 Milliarden US-Dollar. Da gleichzeitig die Produktkosten deutlich niedriger ausgefallen sind und andere Kosten nur geringfügig gestiegen sind, konnte der operative Ertrag deutlich verbessert werden.

    Das bereinigte EBITDA kletterte gegenüber dem Vorjahreswert von 10,5 Milliarden US-Dollar um 19 Prozent auf 12,55 Milliarden US-Dollar. Den stärksten Anstieg verzeichnete das Raffineriegeschäft, wo sich der operative Ertrag auf knapp 1,6 Milliarden US-Dollar mehr als verfünffacht hat. Ein weiterer Outperformer war mit einem Anstieg um 8 Prozent die Energieerzeugungsparte, wozu auch erneuerbare Energien gehören. Hier kletterte das EBITDA um 8 Prozent auf 545 Millionen US-Dollar.

    Starker Gewinnanstieg, hoher Cashflow = mehr Dividende und Aktienrückkäufe

    Unter dem Strich erzielte TotalEnergies einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 5,93 Milliarden US-Dollar nach 3,92 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Anstieg von 51,3 Prozent. Der pro Aktie erzielte Gewinn legte von 1,68 auf 2,64 US-Dollar zu.

    Auch bei den Cashflows konnten sich die Franzosen deutlich steigern. Die legten von 7,0 auf 8,6 Milliarden US-Dollar um 23 Prozent zu. Das nahm das Management um CEO Patrick Pouyanné zum Anlass, die Dividende um 5,9 Prozent auf 0,90 Euro je Aktie zu erhöhen. Außerdem sollen im zweiten Quartal Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden.

    TotalEnergies

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    ISIN:FR0000120271WKN:850727
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    Aktie auf dem Weg zu neuen Rekordhochs

    Am Aktienmarkt zeigten sich Anlegerinnen und Anleger über das gute Abschneiden erfreut. Das Papier legte am frühen Mittwochmorgen um rund ein Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel hat sich TotalEnergies somit bereits um 40 Prozent steigern können, gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Plus von 51 Prozent zu Buche. Damit liegt die Aktie sogar hinter der Ölpreisentwicklung zurück, der um knapp 74 Prozent gestiegen ist, was für weiteres Potenzial spricht.

    Dieses könnte schon bald abgerufen werden, denn die Aktie notiert in einem starken Aufwärtstrend knapp unterhalb ihrer jüngsten Allzeithochs. Können diese übertroffen werden, würde das aus technischer Perspektive ein starkes Kaufsignal bedeuten.

    Mit Blick auf die RSI-Werte von 73 auf Wochen- und knapp 72 Punkten auf Monatsbasis ist der Aufwärtstrend zwar fortgeschritten, aber noch nicht überkauft. Fundamental könnte eine längere Sperrung beziehungsweise Blockade der Straße von Hormus für dauerhaft hohe Energiepreise sorgen. Schon jetzt ist innerhalb der IEA von der "größten Energiekrise aller Zeiten" die Rede.

    Fazit: Top-Titel mit weiter viel Potenzial

    Neben vielen Verlierern kennt die Energiekrise auch einige Gewinner – es sind wenig überraschend Mineralölkonzerne mit breiter geographischer Diversifizierung und Unabhängigkeit von kritischen Transportwegen wie der Straße von Hormus. Hier konnte nach BP nun auch TotalEnergies glänzen. Vor allem das Ertragsergebnis und die Cashflows konnten stark verbessert werden.

    Aktionäre dürfen sich gleich doppelt freuen: Während die Aktie in unmittelbarer Reichweite zu neuen Kursrekorden notiert, steigt die Dividende. Da das Unternehmen mit einem KGVe 2026 von 8,1 und 9,3 für 2027 unterdurchschnittlich hochbewertet ist, besteht hier noch jede Menge Aufwärtspotenzial. Wer möchte, kann hier jederzeit zuschlagen – auch um sich gegen dauerhaft höhere Benzin- und Energiepreise abzusichern.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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