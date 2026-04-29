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    Was macht die Aktie?

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    Immobilienboom digital: Scout24 verdient plötzlich deutlich mehr

    Scout24 wächst kräftig: Die starke Abo-Nachfrage treibt Umsatz und Gewinn deutlich nach oben.

    Was macht die Aktie? - Immobilienboom digital: Scout24 verdient plötzlich deutlich mehr
    Foto: picture alliance / photothek | Leon Kuegeler

    Scout24 verzeichnete im ersten Quartal dank starker Kundennachfrage einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp 14 Prozent auf 179,6 Millionen Euro. Scout24, zu dessen Marken ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam gehören, profitierte weiterhin von der starken Nachfrage nach Abonnements im professionellen und privaten Segment. Die Kundenzahlen in Deutschland stiegen in beiden Geschäftsbereichen.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 15 Prozent auf 107,9 Millionen Euro. Neben dem Umsatzwachstum profitierte Scout24 von Kosteneinsparungsmaßnahmen. Insgesamt verbesserte sich die bereinigte operative Marge um 0,6 Prozentpunkte auf 60,1 Prozent. Der Nachsteuergewinn legte um über 37 Prozent auf 68,5 Millionen Euro zu. 

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    Das Segment "Professionelle Immobilien" wies das stärkste Wachstum auf. Der Nettogewinn erreichte 68,5 Millionen Euro, ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr, begünstigt durch die Auflösung von Rückstellungen für aktienbasierte Boni und Währungsgewinne. Scout24 konnte die gestiegenen Marketing- und IT-Kosten erfolgreich auffangen. Letztere resultierten aus der Integration zweier spanischer Immobilienplattformen, die seit März in der Bilanz von Scout24 konsolidiert sind. Scout24 zahlte 153 Millionen Euro für Fotocasa und Habitaclia.

    Finanzvorstand Martin Mildner erklärte, das Unternehmen sei weiterhin auf Kurs, seine Ziele für 2026 zu erreichen. Daher bestätigte der Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr. 

    Die Aktie von Scout24 is am Mittwoch (9:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 2,91 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 70,10 Euro. Das Analystenhaus Bernstein bewertet die Aktie positiv mit einem Kaufrating. Das Kursziel bleibt unverändert bei 89 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 71,20EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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