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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Gewinne - Quartalszahlen und Fed-Sitzung im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax und MDax legen moderat zu vor Fed-Entscheid
    • Kauflaune gebremst durch hohe Ölpreise und Iranstreit
    • Fed dürfte Zinsen wohl erneut belassen wegen Irankrieg
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Gewinne - Quartalszahlen und Fed-Sitzung im Fokus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Flut deutscher Unternehmenszahlen und vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch moderat zugelegt. Gebremst wird die Kauflaune der Anleger jedoch von den anhaltend hohen Ölpreisen angesichts der weiterhin stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

    Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 24.105 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,8 Prozent auf 30.300 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.

    Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und könnte auch in den USA die Inflation weiter anheizen sowie das Wirtschaftswachstum dämpfen./edh/stk





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