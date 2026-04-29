🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    BYD jagt die Deutschen

    1217 Aufrufe 1217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes: Schlechte Zahlen, starke Aktie – Anleger kaufen die Hoffnung

    Der wichtigste Markt bleibt ein Problem. Trotzdem feiern Anleger den bestätigten Ausblick.

    Für Sie zusammengefasst
    BYD jagt die Deutschen - Mercedes: Schlechte Zahlen, starke Aktie – Anleger kaufen die Hoffnung
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Mercedes-Benz ist mit rückläufigen Zahlen ins Jahr 2026 gestartet, hat die Erwartungen des Marktes jedoch übertroffen und hält an seinem Ausblick fest. Im ersten Quartal sank der Umsatz um fünf Prozent auf 31,6 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um knapp 17 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,42 Milliarden Euro nach 1,68 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aktie legt dennoch zu, da Analysten mit schwächeren Ergebnissen gerechnet hatten.

    Besonders belastend blieb das Geschäft in China. Dort kämpft Mercedes weiter mit schwacher Nachfrage und intensivem Wettbewerb durch heimische Marken wie BYD und Nio. Der Pkw-Absatz im Reich der Mitte brach im ersten Quartal deutlich ein, konzernweit gingen die Auslieferungen um sechs Prozent auf 419.400 Fahrzeuge zurück.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    47,35€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    53,40€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotzdem schnitt der Stuttgarter Autobauer operativ besser ab als erwartet. Im Kerngeschäft Mercedes-Benz Cars fiel die operative Marge von 7,3 auf 4,1 Prozent. Analysten hatten im Schnitt jedoch mit noch schwächeren 3,7 Prozent gerechnet. Auch im Van-Geschäft blieb die Profitabilität mit einer Marge von zehn Prozent hoch. Die Finanzsparte entwickelte sich ebenfalls robust.

    Finanzvorstand Harald Wilhelm zeigte sich entsprechend zuversichtlich. "Die Ergebnisse des ersten Quartals bestätigen, dass wir auf Kurs sind, unsere Jahresprognose zu erreichen", erklärte er. Und weiter: "Die starke Nachfrage nach unseren neuen Produkten und die gut gefüllten Auftragsbücher bilden eine solide Grundlage für mehr Dynamik im zweiten Halbjahr."

    Mercedes setzt dabei auf eine breite Modelloffensive. Zwischen 2025 und 2027 sollen mehr als 40 neue Fahrzeuge auf den Markt kommen – vom elektrischen CLA bis zur überarbeiteten S-Klasse. In Europa habe sich der Auftragseingang für die neuen Elektro-Modelle CLA, GLC und GLB mehr als verdoppelt.

    Für das Gesamtjahr rechnet Mercedes weiterhin mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis des Konzerns soll dagegen deutlich über dem schwachen Vorjahr liegen. Rückenwind soll dabei auch der Wegfall hoher Restrukturierungskosten aus dem Stellenabbau liefern. Gleichzeitig will das Unternehmen an strikter Kostendisziplin festhalten.

    Analysten reagierten überwiegend positiv. JPMorgan sprach von einem soliden Jahresauftakt und bestätigte das Kursziel von 70 Euro. Bernstein lobte ein "solides Ergebnispaket" und hob hervor, dass die Marge im Autogeschäft über den Erwartungen lag. Damit sendet Mercedes in einem schwierigen Marktumfeld das Signal: Die Krise ist noch nicht vorbei, doch der Konzern hält Kurs.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    BYD jagt die Deutschen Mercedes: Schlechte Zahlen, starke Aktie – Anleger kaufen die Hoffnung Der wichtigste Markt bleibt ein Problem. Trotzdem feiern Anleger den bestätigten Ausblick.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     