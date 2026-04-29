Mercedes: Schlechte Zahlen, starke Aktie – Anleger kaufen die Hoffnung

Besonders belastend blieb das Geschäft in China. Dort kämpft Mercedes weiter mit schwacher Nachfrage und intensivem Wettbewerb durch heimische Marken wie BYD und Nio. Der Pkw-Absatz im Reich der Mitte brach im ersten Quartal deutlich ein, konzernweit gingen die Auslieferungen um sechs Prozent auf 419.400 Fahrzeuge zurück.

Mercedes-Benz ist mit rückläufigen Zahlen ins Jahr 2026 gestartet, hat die Erwartungen des Marktes jedoch übertroffen und hält an seinem Ausblick fest. Im ersten Quartal sank der Umsatz um fünf Prozent auf 31,6 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um knapp 17 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,42 Milliarden Euro nach 1,68 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aktie legt dennoch zu, da Analysten mit schwächeren Ergebnissen gerechnet hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotzdem schnitt der Stuttgarter Autobauer operativ besser ab als erwartet. Im Kerngeschäft Mercedes-Benz Cars fiel die operative Marge von 7,3 auf 4,1 Prozent. Analysten hatten im Schnitt jedoch mit noch schwächeren 3,7 Prozent gerechnet. Auch im Van-Geschäft blieb die Profitabilität mit einer Marge von zehn Prozent hoch. Die Finanzsparte entwickelte sich ebenfalls robust.

Finanzvorstand Harald Wilhelm zeigte sich entsprechend zuversichtlich. "Die Ergebnisse des ersten Quartals bestätigen, dass wir auf Kurs sind, unsere Jahresprognose zu erreichen", erklärte er. Und weiter: "Die starke Nachfrage nach unseren neuen Produkten und die gut gefüllten Auftragsbücher bilden eine solide Grundlage für mehr Dynamik im zweiten Halbjahr."

Mercedes setzt dabei auf eine breite Modelloffensive. Zwischen 2025 und 2027 sollen mehr als 40 neue Fahrzeuge auf den Markt kommen – vom elektrischen CLA bis zur überarbeiteten S-Klasse. In Europa habe sich der Auftragseingang für die neuen Elektro-Modelle CLA, GLC und GLB mehr als verdoppelt.

Für das Gesamtjahr rechnet Mercedes weiterhin mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis des Konzerns soll dagegen deutlich über dem schwachen Vorjahr liegen. Rückenwind soll dabei auch der Wegfall hoher Restrukturierungskosten aus dem Stellenabbau liefern. Gleichzeitig will das Unternehmen an strikter Kostendisziplin festhalten.

Analysten reagierten überwiegend positiv. JPMorgan sprach von einem soliden Jahresauftakt und bestätigte das Kursziel von 70 Euro. Bernstein lobte ein "solides Ergebnispaket" und hob hervor, dass die Marge im Autogeschäft über den Erwartungen lag. Damit sendet Mercedes in einem schwierigen Marktumfeld das Signal: Die Krise ist noch nicht vorbei, doch der Konzern hält Kurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



