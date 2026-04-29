Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 34,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 26,43 auf Tradegate (29. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -6,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 50,98 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +19,90 %/+49,87 % bedeutet.