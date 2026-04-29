ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 34,50 Euro
- Goldman Sachs stuft Deutsche Bank auf Neutral
- Kursziel 34,50 Euro bestätigt von Goldman Sachs
- Überschuss 8 Prozent über Erwartungen getoppt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach erstem Blick auf den Quartalsbericht./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 26,43 auf Tradegate (29. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -6,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 50,98 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +19,90 %/+49,87 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 34,50 Euro
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Moin,
Ich habe die DBK mit Kursziel 100+ auf dem Zettel. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:
- Der Euroraum sieht mehr Zinserhöhungen als Senkungen in den nächsten Jahren. Das Zins-Geschäft der Banken bleibt stark.
- KI/AI wird zu einem RADIKALEN Kahlschlag in der Verwaltung, den Backoffice-/Kontrollprozessen und in der Sachbearbeitung führen. Es werden perspektivisch 90% dieser Kosten wegfallen. Das wird die Bilanzen über Jahrzehnte aufbessern und neue ATH's bei den Banken bringen. DBK Ultra-Long!
Hohe Ölpreise und das Wachstum im KI-Sektor treiben laut Bank hauptsächlich die Gewinne in Technologie- und Energieunternehmen.
Dennoch bleiben Anleger skeptisch, trotz des optimistischen Ausblicks der Deutschen Bank.
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/die-deutsche-bank-erwartet-ein-gewinnwachstum-von-19-prozent-anleger-bleiben-dennoch-vorsichtig/