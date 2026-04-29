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    HEALWELL AI kündigt Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026 für den 8. Mai 2026 an

    HEALWELL AI kündigt Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026 für den 8. Mai 2026 an
    Foto: Adobe stock

    -          HEALWELL AI wird am Freitag, den 8. Mai 2026, um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten

     

    TORONTO, ON, 29. April 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2026 für den Zeitraum bis zum 31. März 2026 nach Börsenschluss am Donnerstag, den 7. Mai 2026, veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am folgenden Tag, Freitag, den 8. Mai 2026, vor Börsenöffnung um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von James Lee, Chief Executive Officer, Dr. Alexander Dobranowski, President, und Anthony Lam, Chief Financial Officer, geleitet.

     

    Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse von HEALWELL AI für das erste Quartal 2026

     

    Datum: Freitag, 8. Mai 2026

    Uhrzeit: 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT

    Webcast-Link: https://www.gowebcasting.com/14709

    Gebührenfreie Rufnummer in Nordamerika: 1-800-715-9871

    Lokale Einwahlnummer in Toronto und für internationale Anrufe: 1-647-932-3411

     

    Wenn Sie sich telefonisch in die Konferenz einwählen, wählen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz die entsprechende Nummer und bitten Sie darum, zum „HEALWELL AI Inc. Conference Call“ verbunden zu werden.

     

    James Lee

    Chief Executive Officer

    HEALWELL AI Inc.

     

    Über HEALWELL AI

     

    HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

     

    Für weitere Informationen:

     

    Pardeep S. Sangha

    Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

    Telefon: 604-572-6392

    ir@healwell.ai

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die HealWELL AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 0,583EUR auf Tradegate (29. April 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.



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