BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Flugzeugbauers sei stärker als sonst von der üblichen saisonalen Schwäche geprägt gewesen, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Barmittelentwicklung sieht er klar unter den Erwartungen. Airbus gehe nach der verspäteten Auslieferung von gut 20 Flugzeugen nach China aber davon aus, sich davon im zweiten Quartal ebenso zu erholen wie von anhaltenden Qualitätsproblemen. Die Versorgung mit GFT-Triebwerken bleibe derweil der entscheidende Engpass für die Auslieferung von A320-Maschinen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 170,2EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
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