BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Flugzeugbauers sei stärker als sonst von der üblichen saisonalen Schwäche geprägt gewesen, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Barmittelentwicklung sieht er klar unter den Erwartungen. Airbus gehe nach der verspäteten Auslieferung von gut 20 Flugzeugen nach China aber davon aus, sich davon im zweiten Quartal ebenso zu erholen wie von anhaltenden Qualitätsproblemen. Die Versorgung mit GFT-Triebwerken bleibe derweil der entscheidende Engpass für die Auslieferung von A320-Maschinen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 170,2EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00 € , was eine Steigerung von +14,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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