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    Besonders beachtet!

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    adidas Aktie auf Höhenflug - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die adidas Aktie, bisher, um +6,58 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie auf Höhenflug - 29.04.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    Wie hat sich die adidas-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von adidas. Sie steigt um +6,58 % auf 147,45. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adidas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -17,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 147,45, mit einem Plus von +6,58 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von adidas in den letzten drei Monaten Verluste von -4,38 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +2,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,84 %. Im Jahr 2026 gab es für adidas bisher ein Minus von -18,24 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,65 %
    1 Monat +13,84 %
    3 Monate -4,38 %
    1 Jahr -36,48 %
    Stand: 29.04.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adidas-Aktie: Die Zahlen liefern solide Umsätze und Gewinne und übertreffen die Erwartungen; 2026 wird währungsbereinigt ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich sowie ein EBIT von rund 2,3 Mrd. € erwartet. Die Kursreaktion ist volatil; Diskussionen drehen sich um charttechnische Trends, die Bewertung gegenüber Nike/Puma und mögliche Turnaround-Treiber wie die WM-Trikots. Debatten zum Kursrückgang und Insolvenzdiskussionen gibt es ebenfalls.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

    Zur adidas Diskussion

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,74 Mrd.EUR € wert.

    Rekord-Marathons und WM-Euphorie: Adidas stürmt aus dem Schatten der Yeezy-Krise


    Mit starken Quartalszahlen und sportlichen Weltrekorden lässt Adidas die Yeezy-Sorgen hinter sich. CEO Bjørn Gulden setzt voll auf Performance – und die Strategie geht auf.

    Adidas steigen nach Zahlen - Abwärtstrend im Blick


    Adidas haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf die Ergebnisse des ersten Quartals reagiert. Auf Tradegate zogen die Titel des Sportartikelherstellers um 4,7 Prozent zum Xetra-Schluss an. Sie könnten damit versuchen, ihren seit Februar 2025 …

    Moderates Plus vor Quartalszahlen und Fed-Sitzung


    Vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wird der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. Für Zurückhaltung sorgen könnten jedoch die anhaltend hohen Ölpreise

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. PUMA notiert im Plus, mit +0,16 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,32 %.

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    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

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    -45,89 %
    +24,19 %
    +1.460,50 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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