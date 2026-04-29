adidas Aktie auf Höhenflug - 29.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von adidas. Sie steigt um +6,58 % auf 147,45€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adidas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -17,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 147,45€, mit einem Plus von +6,58 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von adidas in den letzten drei Monaten Verluste von -4,38 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +2,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,84 %. Im Jahr 2026 gab es für adidas bisher ein Minus von -18,24 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,65 % 1 Monat +13,84 % 3 Monate -4,38 % 1 Jahr -36,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie

Stand: 29.04.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adidas-Aktie: Die Zahlen liefern solide Umsätze und Gewinne und übertreffen die Erwartungen; 2026 wird währungsbereinigt ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich sowie ein EBIT von rund 2,3 Mrd. € erwartet. Die Kursreaktion ist volatil; Diskussionen drehen sich um charttechnische Trends, die Bewertung gegenüber Nike/Puma und mögliche Turnaround-Treiber wie die WM-Trikots. Debatten zum Kursrückgang und Insolvenzdiskussionen gibt es ebenfalls.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,74 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. PUMA notiert im Plus, mit +0,16 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,32 %.

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Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.