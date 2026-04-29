Deutsche Bank Aktie unter Verkaufsdruck - 29.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von -3,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Bank Verluste von -16,79 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,41 % verloren.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,12 % 1 Monat +11,77 % 3 Monate -16,79 % 1 Jahr +20,80 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 29.04.2026, 09:34 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,54 Mrd. € wert.

Mehr Gewinn, klare Aktionärssignale, bestätigte Ziele: Auf dem Papier glänzt die Bank mit Rekordzahlen. An der Börse dominiert trotzdem Verkaufsdruck.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Bank

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -0,82 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,56 %. Commerzbank verliert -0,06 % UBS Group notiert im Plus, mit +3,90 %.

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Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.