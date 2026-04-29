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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Bank Aktie unter Verkaufsdruck - 29.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -3,33 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie unter Verkaufsdruck - 29.04.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von -3,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Bank Verluste von -16,79 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,41 % verloren.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,12 %
    1 Monat +11,77 %
    3 Monate -16,79 %
    1 Jahr +20,80 %
    Stand: 29.04.2026, 09:34 Uhr

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,54 Mrd. € wert.

    Deutsche Bank liefert Rekordquartal – und will Aktionären noch mehr auszahlen


    Mehr Gewinn, klare Aktionärssignale, bestätigte Ziele: Auf dem Papier glänzt die Bank mit Rekordzahlen. An der Börse dominiert trotzdem Verkaufsdruck.

    Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 34,50 Euro


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach …

    Deutsche Bank mit starken Zahlen: Was macht die Aktie?


    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Bank

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -0,82 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,56 %. Commerzbank verliert -0,06 % UBS Group notiert im Plus, mit +3,90 %.

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    -2,32 %
    -6,12 %
    +11,77 %
    -16,79 %
    +20,80 %
    +175,66 %
    +143,32 %
    +80,07 %
    -1,30 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote
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