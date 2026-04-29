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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 29.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher um +3,67 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 29.04.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Infineon Technologies. Sie steigt um +3,67 % auf 54,74. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 54,74, mit einem Plus von +3,67 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Infineon Technologies Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +12,96 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +43,15 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,96 %
    1 Monat +45,19 %
    3 Monate +22,75 %
    1 Jahr +81,30 %
    Stand: 29.04.2026, 09:34 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,58 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,21 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,24 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,18 %. ON Semiconductor legt um +5,16 % zu NIO notiert im Plus, mit +3,49 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +3,64 %
    +12,96 %
    +45,19 %
    +22,75 %
    +81,30 %
    +62,68 %
    +56,62 %
    +321,10 %
    -22,31 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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