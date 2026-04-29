Mehr Gewinn
Totalenergies erhöht Aktienrückkäufe wieder - Ölpreis hilft
- Totalenergies Gewinn Q1 steigt dank Öl und Gas
- Aktienrückkäufe Q2 bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar
- Bereinigter Gewinn Q1 +29% auf 5,4 Milliarden USD
PARIS (dpa-AFX) - Totalenergies hat im ersten Quartal dank der durch den Nahostkonflikt zuletzt kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Deshalb wollen die Franzosen das Tempo ihrer Aktienrückkäufe wieder erhöhen und eine höhere Dividende für das erste Quartal ausschütten. Das Unternehmen plant, im zweiten Quartal eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, wie es am Mittwoch bei Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2026 mitteilte. Für das erste Quartal hatte das Unternehmen wegen des zuvor niedrigen Ölpreises einen Aktienrückkauf noch in Höhe von 750 Millionen Euro angestrebt. Die Aktie legte im frühen Handel um rund ein Prozent zu.
Energiekonzerne wie Totalenergies mussten zwar mit dem Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar die Öl- und Gasförderung rund um den Persischen Golf einstellen, sie profitieren aber von starken Preisanstiegen bei Rohöl und Kraftstoffen. Auch der britische Konkurrent BP meldete am Dienstag deutlich höhere Gewinne.
Im ersten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 5,4 Milliarden US-Dollar zu, wie Totalenergies in Paris mitteilte. Damit übertraf der Ölkonzern die Erwartungen der Analysten. Von dem Gewinnplus sollen auch die Aktionäre profitieren: Die vierteljährliche Dividende soll um 5,9 Prozent auf 0,90 Euro pro Aktie steigen.
Im Februar hatte Totalenergies angekündigt, in diesem Jahr eigene Aktien im Wert von drei bis sechs Milliarden Euro zurückzukaufen, sofern der Ölpreis bei 60 bis 70 Dollar das Barrel liegt. Seitdem ist der Preis für Brent-Rohöl auf über 100 Dollar gestiegen./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 6,628 auf Tradegate (29. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +4,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,59 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 103,31 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3379. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3750GBP. Von den letzten 8 Analysten der BP Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -10,31 %/+9.615,99 % bedeutet.
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Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Dies wirkt sich erst bei der Steuererklärung aus.
Daran sieht man, dass Lk keine Ahnung von Finanzen hat!!
Wen die aktuelle Lage persönlich nicht trifft sind Politiker und Dienstwagenfahrer.
Als Planungsgrundlage für 2026 legt der Konzern einen Referenzpreis von 60 Dollar je Barrel Brent zugrunde. Derzeit notiert Brent bei rund 69 Dollar. Das Unternehmen betont, dass das Volumen der Rückkäufe im Jahresverlauf flexibel an die Preisentwicklung angepasst werden kann. Unverändert bleibt jedoch die angestrebte Bandbreite für das Gesamtjahr: 3 bis 6 Milliarden Dollar sollen weiterhin an die Aktionäre über Rückkäufe fließen.
Dividende steigt trotz niedrigerer Gewinne
Während die Rückkäufe reduziert werden, bleibt die Dividendenpolitik expansiv. Der Vorstand schlägt für das vierte Quartal eine Schlussdividende von 0,85 Euro je Aktie vor. Für das Gesamtjahr 2025 würde sich die Ausschüttung damit auf 3,40 Euro je Aktie summieren. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg von 5,6 Prozent.
Die Zwischendividende in Höhe von 0,85 Euro bleibt unverändert. Damit setzt der Konzern trotz rückläufiger Gewinne ein Signal der Stabilität in der laufenden Ausschüttungspolitik, während er bei den flexibleren Aktienrückkäufen deutlich zurückhaltender agiert.
Die Kombination aus moderatem Ergebnisrückgang, höheren Abschreibungen und einer vorsichtigeren Kapitalallokation spiegelt ein Umfeld wider, das stärker von Preisschwankungen und Unsicherheiten im Energiemarkt geprägt ist.