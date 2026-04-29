TUI - Aktie zeigt Schwäche - 29.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Sie fällt um -2,19 % auf 6,2640€. Der Kursrückgang der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,19 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TUI, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -30,63 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -14,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,13 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,89 % verloren.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,58 % 1 Monat -6,13 % 3 Monate -30,63 % 1 Jahr -6,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 29.04.2026, 09:35 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die TUI-Aktie: Kurzfristkursbewegungen und Short-Druck, eine neue Kauforder über 10.000 Stücke zu 6,00 € wird genannt, der Kurs fällt 2–3% pro Tag. Viele sehen Panik, andere betonen fortbestehende Geschäfte. Jet2-Zahlen/Ausblick liefern Bewertungsargumente (KGV ca. 5, starke Bilanz) und könnten Impulse geben. Debatten drehen sich zudem um den Einfluss von LV-Shorts auf den Kurs.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd. € wert.

Die Menschen in Frankreich wollen angesichts globaler Spannungen und steigender Energiekosten laut einer Umfrage beim Sommerurlaub sparen. Das Budget schrumpft demnach um rund 150 Euro auf durchschnittlich 1.530 Euro pro Person, wie eine Umfrage des …

So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,73 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -3,74 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,17 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.