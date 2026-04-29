LPKF Laser & Electronics Aktie weiter aufwärts - +9,12 % - 29.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Mit einer Performance von +9,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +0,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 18,550€, mit einem Plus von +9,12 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +111,39 % bei LPKF Laser & Electronics.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +7,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +156,35 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +186,35 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,31 % 1 Monat +156,35 % 3 Monate +111,39 % 1 Jahr +87,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 29.04.2026, 09:35 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Neubewertung der LPKF-Aktie wegen Gerüchten und Leaks zur Rolle bei Glas‑Substraten, Kursfantasien und Spekulationen über starke Aufwärtsbewegungen versus Skepsis, dass eine hohe Marktkapitalisierung unrealistisch ist; zudem werden kurzfristige Liquiditätsbewegungen, Insiderverhalten und ein bevorstehender Resultats‑Catalyst diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 450,74 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,17 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +4,25 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.