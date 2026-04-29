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    Inflationsalarm in Spanien

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    Energiepreise treiben Inflation hoch: Der nächste Preisschock rollt an

    Die Inflation in Spanien zieht wieder an. Steigende Energiepreise treffen Verbraucher hart – und könnten Europas Zinshüter vor neue Probleme stellen.

    Inflationsalarm in Spanien - Energiepreise treiben Inflation hoch: Der nächste Preisschock rollt an
    Foto: OpenAI

    Die Inflationsrate in Spanien stieg im April erneut an, da die Spannungen im Nahen Osten die Energiepreise weiter in die Höhe trieben. Die Verbraucherpreise lagen um 3,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Dies entspricht einem Anstieg der jährlichen Inflationsrate gegenüber 3,4 Prozent im März, wie aus den am Mittwoch vom spanischen Statistikamt INE veröffentlichten, EU-harmonisierten Zahlen hervorgeht.

    Damit wurde der höchste Inflationsstand seit Juni 2024 erreicht und die Prognosen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen bestätigt. Die Inflationsrate schnellte im letzten Monat nach dem Ausbruch des Krieges im Iran sprunghaft in die Höhe, was zu einem drastischen Anstieg der Energiepreise in ganz Europa führte. Die Preise dürften weiterhin hoch bleiben, da die Unsicherheit über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Öltransports verläuft, anhält.

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    Das Statistikamt der Europäischen Union, Eurostat, wird am Donnerstag die Inflationszahlen für die gesamte Eurozone veröffentlichen, kurz bevor die Europäische Zentralbank zusammentritt, um über die Zinssätze zu entscheiden. Die Zentralbank hat erklärt, sie sei weiterhin bereit, gegebenenfalls Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung zu ergreifen. Es wird jedoch allgemein erwartet, dass die EZB die Zinsen unverändert lässt, während sie weiterhin prüft, inwieweit sich die gestiegenen Energiepreise auf die Kerninflation auswirken.

    "Es gibt keinen einfachen Weg zurück zu dem Punkt, an dem wir vor dem Ausbruch dieses Konflikts waren. Haushalte und Unternehmen haben gerade einen starken Inflationsschock erlebt und reagieren möglicherweise empfindlicher auf steigende Kosten. Das Erinnerungsvermögen ist noch frisch", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Rede vergangene Woche. Lagarde fügte jedoch hinzu, dass höhere Energiepreise und eine schwächere Verbraucherstimmung die Nachfrage belasten würden, was das Ausmaß von Preis- und Lohnsteigerungen begrenzen könnte.

    Die Zentralbank hatte zuvor erklärt, dass ein Anstieg der Ölpreise um 14 Prozent einen Anstieg der Inflationsrate um einen halben Prozentpunkt zur Folge haben könnte. Ende März hob die spanische Zentralbank ihre Inflationserwartungen für dieses und das nächste Jahr an. Sie rechnet nun mit einem durchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 Prozent im Jahr 2026, verglichen mit den zuvor prognostizierten 2,1 Prozent. Für 2027 wird eine Inflation von 2,5 Prozent erwartet, gegenüber 1,9 Prozent zuvor. 

    Nach Angaben der EZB wird die Gesamtinflation in der Eurozone im Jahr 2026 voraussichtlich durchschnittlich 2,6 Prozent betragen, gegenüber 2,1 Prozent im Jahr 2025 und deutlich über dem Zielwert von 2 Prozent. Ökonomen sagen, dass ein langwieriger Konflikt dazu führen könnte, dass die Verbraucherpreise im Jahr 2027 einen Höchststand von 4,8 Prozent erreichen, während in einem weniger ungünstigen Szenario die Inflation im nächsten Jahr wieder auf das 2-Prozent-Ziel der EZB zurückfallen könnte. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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