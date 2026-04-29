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    Tenbagger

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    Bloom Energy: Aktie explodiert nach Quartalszahlen

    Diese Energie-Aktie ist geladen: Bloom-Energy konnte klar die Erwartungen des Marktes übertreffen. Mittlerweile schraubt sich aber auch das KGV immer höher. Kommt es hier bald zur Kernschmelze?

    Für Sie zusammengefasst
    Tenbagger - Bloom Energy: Aktie explodiert nach Quartalszahlen
    Foto: Bloomenergy

    Die Aktie von Bloom Energy kennt derzeit kein Halten: Als Reaktion auf die guten Quartalszahlen am Dienstag sprang die Aktie zweistellig an. Auf Monatssicht steht ein Plus von rund 90 Prozent, auf Jahressicht hat sich die Aktie mehr als verzehnfacht. Tenbagger-Alarm!

    Eine solche Vervielfachung in so kurzer Zeit sieht man nicht allzu oft am Markt, aber sie hat auch ihren Preis: Auf Grundlage der aktuellen Zahlen lässt sich ein Forward-KGV von rund 125 errechnen für 2026. Das Unternehmen ist waghalsig hoch bewertet, dabei wirtschaftete es lange unprofitabel. 

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    Aktuell konnte Bloom aber die Erwartungen der Analysten pulverisieren: Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Quartal lag mit 0,44 US-Dollar und damit um 0,31 US-Dollar über den durchschnittlichen Schätzungen.

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    Auch der Umsatz von 751,1 Mio. US-Dollar (+130,4 % im Vergleich zum Vorjahr) übertrifft die Erwartungen um 211,08 Mio. US-Dollar.

    Der Produktumsatz im ersten Quartal 2026 betrug 653,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 208,4 Prozent gegenüber 211,9 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025.

    Das Momentum des KI-Trades ist klar auf der Seite von Bloom. Denn das Unternehmen produziert sogenannte Festoxid-Brennstoffzellen.

    Das sind Einheiten, die ohne Stromnetz auf der Basis von Erdgas oder Wasserstoff funktionieren. Durch den massiven Energiehunger der KI kann Bloom mit einem vom Stromnetz unabhängigen Service für sofort verfügbare und skalierbare Energie sorgen. Oracle nutzt Bloom mittlerweile für die Versorgung seiner Rechenzentren. 

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    ISIN:US0937121079WKN:A2JQTG
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    Die Gewinnhistorie ist aber noch instabil, das Unternehmen erwirtschaftet erst seit 2024 positive Erträge. Bloom Energy ist mit seiner dezentralen Stromversorgung über Brennstoffzellen zur Infrastruktur-Aktie des KI-Booms aufgestiegen. Allerdings sind die Anteilsscheine massiv überbewertet: Anleger müssen mit hoher Volatilität rechnen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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