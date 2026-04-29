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    Pharmakonzern GSK startet überraschend stark ins Jahr - Aktie aber unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Nachfrage nach Krebs HIV und Immunmedikamenten
    • Shingrix stark gewachsen mit Lagerbestandseffekt
    • CEO Miels plant Pipelineausbau und Rapt-Übernahme
    Pharmakonzern GSK startet überraschend stark ins Jahr - Aktie aber unter Druck
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern GSK hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage nach Medikamenten gegen Krebs, HIV und Immunerkrankungen profitiert. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um zwei Prozent auf gut 7,6 Milliarden britische Pfund (8,8 Mrd Euro), wie der Konzern am Mittwoch in London mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 5 Prozent und lag damit am oberen Ende der bestätigten Jahresprognose. Überraschend deutlich zulegen konnte dabei der wichtige Kassenschlager Shingrix, eine Impfung gegen Gürtelrose.

    Der Kurs der GSK-Aktie gab in London im frühen Handel um drei Prozent nach. JPMorgan-Analyst Zain Ebrahim sieht kaum Spielraum für steigende Markterwartungen. Denn die überraschend starke Geschäftsentwicklung des ersten Quartals basiere wohl vor allem auch auf einem Shingrix-Lagerbestandseffekt.

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    GSK sei dank seiner größten Wachstumstreiber stark in das Jahr gestartet, sagte der neue Konzernchef Luke Miels. Für die vollen zwölf Monate erwartet der Manager weiterhin abseits der Wechselkurseffekte einen Umsatzanstieg um drei bis fünf Prozent. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn soll währungsbereinigt um sieben bis neun Prozent anziehen. Im ersten Quartal übertraf der Konzern hier zu konstanten Wechselkursen mit einem Anstieg von zehn Prozent auf 2,65 Milliarden Pfund das eigene Ziel.

    Miels hatte zu Jahresbeginn den Vorstandsvorsitz von Emma Walmsley übernommen. Der Manager steht vor der Aufgabe, die Pipeline des Unternehmens zu stärken, um unter anderem Einnahmeverluste durch ein wichtiges HIV-Medikament auszugleichen. Laut Analysten könnte Miels dafür ein Effizienzprogramm einführen und gleichzeitig verstärkt auf Übernahmen setzen.

    So hatte GSK zu Beginn des Jahres der 2,2 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Rapt Therapeutics zugestimmt, das Behandlungen für Patienten mit entzündlichen und immunologischen Erkrankungen entwickelt. Zudem sicherte sich das Unternehmen in einer separaten Transaktion ein Medikament gegen pulmonale Hypertonie./tav/mis/zb

    GSK

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 22,74 auf Tradegate (29. April 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -5,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 91,89 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 25,00GBP was eine Bandbreite von -26,15 %/+8,60 % bedeutet.




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