Barclays belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 245 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 164,0 auf Tradegate (29. April 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,19 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 181,26 Mrd..

T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +48,94 %/+82,37 % bedeutet.