ANALYSE-FLASH
Barclays belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 245 Dollar
- Barclays belässt T‑Mobile US auf Overweight 245 USD
- Drei große US‑Telekomanbieter melden gesundes Wachstum
- Analyst bezweifelt Abklingen der Wettbewerbsintensität
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die drei großen US-Telekomanbieter hätten im ersten Quartal alle ein gesundes Abonnentenwachstum vermeldet, schrieb Kannan Venkateshwar am Mittwoch. Er glaubt aber nicht daran, dass die Debatte um die Wettbewerbsintensität angesichts der unterschiedlichen Preis- und Umsatzentwicklungen in der Branche damit nachlässt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:19 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 164,0 auf Tradegate (29. April 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,19 %.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 181,26 Mrd..
T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +48,94 %/+82,37 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 245 US-Dollar
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Community Beiträge zu T-Mobile US - A1T7LU - US8725901040
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Im Q4 Rückkäufe von weiteren 3 Milliarden USD.
Nach guten Quartalszahlen weitet im Minus, nur wegen höheren Investitionen.