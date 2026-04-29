Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 49,78 auf Tradegate (29. April 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 47,50 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +13,65 %/+50,18 % bedeutet.