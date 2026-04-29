ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 66 Euro
- Goldman Sachs belässt Mercedes auf Buy mit Ziel 66 Euro
- Ergebnis Auto übertraf Erwartungen dank Sondereffekt
- Studie veröffentlicht 29.04.2026 06:57 BST New York
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Autogeschäft habe die Erwartungen dank eines Sondereffekts übertroffen, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach den Zahlen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 49,78 auf Tradegate (29. April 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 47,50 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +13,65 %/+50,18 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 66 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Die deutschen Premiummarken stemmen sich jedoch gegen die wachsende Innovationskraft aus China. Mercedes-Benz kann sich in einer Studie als innovationsstärkste Premiummarke 2026 behaupten, wenngleich Xpeng aus China mit nur wenigen Indexpunkten Abstand folgt. BMW kommt auf den dritten Rang, vor Lokalrivale Audi. Unter den innovationsstärksten zehn Premiummarken stammen aktuell bereits sechs aus China. Von BMW kommt mit dem iX3 das innovationsstärkste Modell 2026.
Das sind zentrale Ergebnisse der AutomotiveInnovations-Studie auf Basis von gut 860 Innovationen des Jahres 2025/2026, darunter knapp 360 Serien-Innovationen von 36 Automobilgruppen mit 50 Premiummarken. Erstellt wurde die Auswertung vom deutschen Center of Automotive Management (CAM).
Heute Hauptversammlung und Dividende Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Mercedes schrumpft um mehr als 10.000 Mitarbeiter,
im Unternehmen waren 2025 deutlich weniger Mitarbeiter beschäftigt.
Wie groß der Aderlass im vergangenen Jahr war, lässt sich am Geschäftsbericht ablesen, wo die Personalstärke dokumentiert ist.