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    AKTIE IM FOKUS

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    UBS profitieren von starken Zahlen zum ersten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS Aktien stiegen 3,6 Prozent nach Zahlen
    • Rückkäufe deutlicher geplant laut RBC Analyse
    • Experten erwarten höhere Gewinne je Aktie
    AKTIE IM FOKUS - UBS profitieren von starken Zahlen zum ersten Quartal
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien der UBS haben am Mittwoch im frühen Handel fester tendiert. Zuletzt gewann der Wert nach Quartalszahlen und der Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe 3,6 Prozent. Er setzte damit seine Erholungsbewegung seit dem Rückgang von Februar bis März fort.

    Die UBS habe starke Ergebnisse vorgelegt, die von einer regen Kundenaktivität in verschiedenen Geschäftsbereichen profitiert habe, hieß es von der kanadischen RBC. Der etwas aktualisierte Zeitplan für Aktienrückkäufe deute außerdem darauf hin, dass die Rückkäufe höher ausfallen könnten als bisher erwartet.

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    Bei JPMorgan war von "sehr starken" Resultaten die Rede. Die Experten der US-Bank erwarten nun eine Anhebung der Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich./AWP/mf/zb

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    UBS Group

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    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,50 % und einem Kurs von 37,90 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 125,74 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5455. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -9,57 %/+46,28 % bedeutet.




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