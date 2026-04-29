Gold könnte vor einer grundlegenden Neubewertung stehen. Die Deutsche Bank sieht das Edelmetall als einen der großen Profiteure der globalen Entdollarisierung.

Immer mehr Zentralbanken, vor allem aus Schwellenländern, bauen ihre Goldreserven aus. Der Grund: Gold gilt als neutrales Reserve-Asset, das Schutz vor geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit und möglichen Sanktionen bietet.

Besonders spannend ist ein Szenario der Deutschen Bank: Sollte der Goldanteil an den globalen Notenbankreserven von rund 30 % auf 40 % steigen, könnte Gold in einer Modellrechnung innerhalb von fünf Jahren auf 8.000 US-Dollar je Unze zulegen. Das ist keine offizielle Preisprognose, zeigt aber, welches Potenzial ein struktureller Umbau des Währungssystems haben könnte.

Ist Gold also längst mehr als nur Krisenschutz? Und wird das Edelmetall zu einem neuen Pfeiler der globalen Reservearchitektur?

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Goldpreis vor Neubewertung? Deutsche Bank skizziert 8.000-USD-Szenario

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