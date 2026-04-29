UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen Kapitalanforderungen; Kostensenkungs- und Effizienzprogramm mit signifikanter Wirkung in 2026

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 3,86 auf Tradegate (29. April 2026, 09:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 159,35 Mio..

Nürnberg (ots) -- Verbesserte regulatorische Aufstellung führt zu einer ersten Absenkung deraufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte- UmweltBank AG schreitet bei der operativen Profitabilisierung weiter voran underzielt leicht positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 0,2 Mio. Euro imersten Quartal 2026- Kostensenkungsprogramm zeigt Wirkung und führt zu signifikantem Rückgang desanderen Verwaltungsaufwands um rund 30 %- Wachstum im Privatkundengeschäft mit 11.000 (+ 6 %) neuen Kundinnen und Kundenfortgesetzt- Erfolgreicher Markteintritt in die Finanzierung von Batteriespeichersystemenmit zwei Vertragsabschlüssen im Volumen von rund 15 Mio. EuroDie UmweltBank setzte ihr Wachstum im ersten Quartal 2026 fort. Positive Impulseverzeichnete die Bank dabei sowohl im Privatkunden- als auch imFirmenkundengeschäft. Erfreulich ist insbesondere eine bereits erwartete ersteAbsenkung der aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte. Damit ergibtsich für die Bank weiterer Spielraum bei der Ausweitung des Kreditgeschäfts.Privatkundengeschäft mit positiven Impulsen im ersten QuartalIm Privatkundengeschäft verzeichnete die UmweltBank im ersten Quartal 2026weiterhin eine solide Nachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten drei Monatendes Jahres netto um über 11.000 auf insgesamt über 195.000 Kunden. DiePrivatkundeneinlagen stiegen im gleichen Zeitraum um über 70 Mio. Euro.Erfreulich ist dabei die wachsende Nachfrage nach dem UmweltGiro, dem 2025eingeführten Girokonto der UmweltBank. Nach einer Überarbeitung der KonditionenAnfang des Jahres 2026 verzeichnet die Bank verstärkte Neuabschlüsse und hatteEnde des ersten Quartals bereits rund 3.500 Girokonten im Bestand. Weiterhinwerden im zweiten Quartal positive Effekte auf das Privatkundengeschäft derUmweltBank aus der Kooperation mit der Triodos Bank N.V. Deutschland erwartet.Diese unterstützt im Rahmen der Zusammenarbeit ihre Privatkunden bei einemWechsel zur UmweltBank.Kapitalquote von rund 16,8 % per 31.03. ermöglicht 2026 deutliches Wachstum imFirmenkundengeschäftDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der UmweltBankmitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs-und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die UmweltBank AG um 60Basispunkte reduziert. Damit liegt die Gesamtkapitalanforderung (inklusiveEigenmittelempfehlung) ab April 2026 bei 14,97 %."Mit einer Gesamtkapitalquote von rund 16,8 % können wir den Handlungsspielraum