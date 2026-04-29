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    UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen Kapitalanforderungen; Kostensenkungs- und Effizienzprogramm mit signifikanter Wirkung in 2026

    UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen Kapitalanforderungen; Kostensenkungs- und Effizienzprogramm mit signifikanter Wirkung in 2026
    Foto: adobe.stock.com
    Nürnberg (ots) -

    - Verbesserte regulatorische Aufstellung führt zu einer ersten Absenkung der
    aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte
    - UmweltBank AG schreitet bei der operativen Profitabilisierung weiter voran und
    erzielt leicht positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 0,2 Mio. Euro im
    ersten Quartal 2026
    - Kostensenkungsprogramm zeigt Wirkung und führt zu signifikantem Rückgang des
    anderen Verwaltungsaufwands um rund 30 %
    - Wachstum im Privatkundengeschäft mit 11.000 (+ 6 %) neuen Kundinnen und Kunden
    fortgesetzt
    - Erfolgreicher Markteintritt in die Finanzierung von Batteriespeichersystemen
    mit zwei Vertragsabschlüssen im Volumen von rund 15 Mio. Euro

    Die UmweltBank setzte ihr Wachstum im ersten Quartal 2026 fort. Positive Impulse
    verzeichnete die Bank dabei sowohl im Privatkunden- als auch im
    Firmenkundengeschäft. Erfreulich ist insbesondere eine bereits erwartete erste
    Absenkung der aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte. Damit ergibt
    sich für die Bank weiterer Spielraum bei der Ausweitung des Kreditgeschäfts.

    Privatkundengeschäft mit positiven Impulsen im ersten Quartal

    Im Privatkundengeschäft verzeichnete die UmweltBank im ersten Quartal 2026
    weiterhin eine solide Nachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten drei Monaten
    des Jahres netto um über 11.000 auf insgesamt über 195.000 Kunden. Die
    Privatkundeneinlagen stiegen im gleichen Zeitraum um über 70 Mio. Euro.
    Erfreulich ist dabei die wachsende Nachfrage nach dem UmweltGiro, dem 2025
    eingeführten Girokonto der UmweltBank. Nach einer Überarbeitung der Konditionen
    Anfang des Jahres 2026 verzeichnet die Bank verstärkte Neuabschlüsse und hatte
    Ende des ersten Quartals bereits rund 3.500 Girokonten im Bestand. Weiterhin
    werden im zweiten Quartal positive Effekte auf das Privatkundengeschäft der
    UmweltBank aus der Kooperation mit der Triodos Bank N.V. Deutschland erwartet.
    Diese unterstützt im Rahmen der Zusammenarbeit ihre Privatkunden bei einem
    Wechsel zur UmweltBank.

    Kapitalquote von rund 16,8 % per 31.03. ermöglicht 2026 deutliches Wachstum im
    Firmenkundengeschäft

    Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der UmweltBank
    mitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs-
    und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)
    festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die UmweltBank AG um 60
    Basispunkte reduziert. Damit liegt die Gesamtkapitalanforderung (inklusive
    Eigenmittelempfehlung) ab April 2026 bei 14,97 %.

    "Mit einer Gesamtkapitalquote von rund 16,8 % können wir den Handlungsspielraum
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 3,86 auf Tradegate (29. April 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 159,35 Mio..

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