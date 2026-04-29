UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen Kapitalanforderungen; Kostensenkungs- und Effizienzprogramm mit signifikanter Wirkung in 2026
- Verbesserte regulatorische Aufstellung führt zu einer ersten Absenkung der
aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte
- UmweltBank AG schreitet bei der operativen Profitabilisierung weiter voran und
erzielt leicht positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 0,2 Mio. Euro im
ersten Quartal 2026
- Kostensenkungsprogramm zeigt Wirkung und führt zu signifikantem Rückgang des
anderen Verwaltungsaufwands um rund 30 %
- Wachstum im Privatkundengeschäft mit 11.000 (+ 6 %) neuen Kundinnen und Kunden
fortgesetzt
- Erfolgreicher Markteintritt in die Finanzierung von Batteriespeichersystemen
mit zwei Vertragsabschlüssen im Volumen von rund 15 Mio. Euro
Die UmweltBank setzte ihr Wachstum im ersten Quartal 2026 fort. Positive Impulse
verzeichnete die Bank dabei sowohl im Privatkunden- als auch im
Firmenkundengeschäft. Erfreulich ist insbesondere eine bereits erwartete erste
Absenkung der aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte. Damit ergibt
sich für die Bank weiterer Spielraum bei der Ausweitung des Kreditgeschäfts.
Privatkundengeschäft mit positiven Impulsen im ersten Quartal
Im Privatkundengeschäft verzeichnete die UmweltBank im ersten Quartal 2026
weiterhin eine solide Nachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten drei Monaten
des Jahres netto um über 11.000 auf insgesamt über 195.000 Kunden. Die
Privatkundeneinlagen stiegen im gleichen Zeitraum um über 70 Mio. Euro.
Erfreulich ist dabei die wachsende Nachfrage nach dem UmweltGiro, dem 2025
eingeführten Girokonto der UmweltBank. Nach einer Überarbeitung der Konditionen
Anfang des Jahres 2026 verzeichnet die Bank verstärkte Neuabschlüsse und hatte
Ende des ersten Quartals bereits rund 3.500 Girokonten im Bestand. Weiterhin
werden im zweiten Quartal positive Effekte auf das Privatkundengeschäft der
UmweltBank aus der Kooperation mit der Triodos Bank N.V. Deutschland erwartet.
Diese unterstützt im Rahmen der Zusammenarbeit ihre Privatkunden bei einem
Wechsel zur UmweltBank.
Kapitalquote von rund 16,8 % per 31.03. ermöglicht 2026 deutliches Wachstum im
Firmenkundengeschäft
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der UmweltBank
mitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs-
und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)
festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die UmweltBank AG um 60
Basispunkte reduziert. Damit liegt die Gesamtkapitalanforderung (inklusive
Eigenmittelempfehlung) ab April 2026 bei 14,97 %.
"Mit einer Gesamtkapitalquote von rund 16,8 % können wir den Handlungsspielraum
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 3,86 auf Tradegate (29. April 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 159,35 Mio..
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17.3.2026 Triodos Bank kooperiert mit UmweltBank
Der Vorstand, Herr Blücher hat für knapp 60.000 Euro Aktien von der Umweltbank geordert.
Im Aktionär stand ein positiver Bericht zur Umweltbank mit dem Hinweis das ggf. wieder eine, allerdings geringe Dividende gezahlt wird und eine Verdoppelung des Kurses möglich ist.