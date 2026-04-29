RBC stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal leicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ross Broadfoot am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei bestätigt worden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 71,10EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ross Broadfoot

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 115,00 € , was eine Steigerung von +62,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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