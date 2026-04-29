RBC stuft Scout24 auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal leicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ross Broadfoot am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 71,10EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ross Broadfoot
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ross Broadfoot
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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