RBC stuft DWS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Hohe Performance-Gebühren und niedrigere Kosten hätten zu einem starken Ergebnis geführt, schrieb Ben Bathurst am Mittwochmorgen. Der Gewinn je Aktie habe deutlich über dem Analystenkonsens gelegen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 56,60EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.