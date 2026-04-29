AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp springen hoch - Ex-Aufzugsparte geht an Kone
- Thyssenkrupp-Aktien stiegen stark nach Weiterverkauf
- Kurs sprang bis zu 15 Prozent auf über zehn Euro
- TK Elevator für 29,4 Mrd inklusive Schulden an Kone
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anteile des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp haben am Mittwoch vom Weiterverkauf der Ex-Aufzugsparte, an der das Unternehmen noch beteiligt ist, profitiert.
Im frühen Handel sprangen Thyssenkrupp um bis zu 15 Prozent auf etwas mehr als 10 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März. Zuletzt lagen sie mit rund zwölf Prozent auf 9,83 Euro an der MDax-Spitze noch 11,4 Prozent auf 9,74 Euro.
Die Finanzinvestoren Advent und Cinven wollen TK Elevator für 29,4 Milliarden Euro einschließlich Schulden an den finnischen Aufzughersteller Kone verkaufen. Die Anteile des finnischen Unternehmens legten in Helsinki rund zweieinhalb Prozent zu./ajx/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 56,48 auf Tradegate (29. April 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +11,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,80 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,96 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +4,54 %/-5,92 % bedeutet.
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