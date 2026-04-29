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    AKTIE IM FOKUS

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    Thyssenkrupp springen hoch - Ex-Aufzugsparte geht an Kone

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp-Aktien stiegen stark nach Weiterverkauf
    • Kurs sprang bis zu 15 Prozent auf über zehn Euro
    • TK Elevator für 29,4 Mrd inklusive Schulden an Kone
    AKTIE IM FOKUS - Thyssenkrupp springen hoch - Ex-Aufzugsparte geht an Kone
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anteile des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp haben am Mittwoch vom Weiterverkauf der Ex-Aufzugsparte, an der das Unternehmen noch beteiligt ist, profitiert.

    Im frühen Handel sprangen Thyssenkrupp um bis zu 15 Prozent auf etwas mehr als 10 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März. Zuletzt lagen sie mit rund zwölf Prozent auf 9,83 Euro an der MDax-Spitze noch 11,4 Prozent auf 9,74 Euro.

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    Die Finanzinvestoren Advent und Cinven wollen TK Elevator für 29,4 Milliarden Euro einschließlich Schulden an den finnischen Aufzughersteller Kone verkaufen. Die Anteile des finnischen Unternehmens legten in Helsinki rund zweieinhalb Prozent zu./ajx/zb

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 56,48 auf Tradegate (29. April 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +11,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,96 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +4,54 %/-5,92 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Übernahmen und Bewertungen: TK Elevator wird bei rund 29 Mrd. bewertet, ein Verkauf könnte ThyssenKrupp rund 4,7 Mrd. bringen. Parallel diskutiert wird der zurückhaltende Umgang mit einem Verkauf der Stahlsparte (Jindal-Verhandlungen) und die gestiegene Bewertung sowie Fragen zur Aktienform (ADS/ADR) und Zuteilung bei Gratisaktien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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