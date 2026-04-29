BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 210 auf 207 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Gaskonzerns seien ordentlich ausgefallen, lägen aber knapp unter den Markterwartungen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Er senkte seine Wachstumsannahmen sowie seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie 2026 und 2027 ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 180,1EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 207
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
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