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    Onco-Innovations setzt Maßstäbe: Erfolgreiches Scale-up bei Schlüsselmaterialien

    Onco‑Innovations treibt sein CMC‑Programm voran: Das erfolgreiche Scale‑up zentraler Zwischenprodukte ebnet den Weg für präklinische Entwicklung und künftige klinische Studien.

    Onco-Innovations setzt Maßstäbe: Erfolgreiches Scale-up bei Schlüsselmaterialien
    Foto: adobe.stock.com
    • Onco‑Innovations meldet das erfolgreiche Scale‑up der Schlüsselzwischenprodukte A83 und B4 (Übergang vom Labor- in den mittleren Produktionsmaßstab).
    • Diese Zwischenprodukte sind zentral für die Synthese des API “A83B4C63”, das in der nanopartikelbasierten ONC010‑Formulierung des PNKP‑Inhibitor‑Wirkstoffkandidaten verwendet wird; das Ergebnis stärkt das CMC‑Programm.
    • Das Scale‑up erfolgte in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services und bestätigte Robustheit, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit des Herstellungsprozesses.
    • Zweck des Scale‑ups: Aufbau eines zuverlässigen, skalierbaren Produktionsprozesses zur Sicherstellung der Materialversorgung für präklinische Studien, Formulierungsentwicklung und Vorbereitung eines IND‑Antrags sowie Unterstützung künftiger GMP/klinischer Fertigung.
    • Parallel laufende CMC‑Maßnahmen umfassen die integrierte Synthese von A83B4C63, Entwicklung/Qualifizierung von Analysemethoden und Scale‑up der proprietären Polymerplattform; präklinische Studien laufen mit Nucro‑Technics, klinische Planung erfolgt mit Avance Clinical.
    • Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung mit offengelegten Interessenkonflikten und Haftungsausschlüssen; sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung dar und weist auf hohe Risiken bis hin zum Totalverlust hin.

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7365EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,59 % im Plus.


    Onco-Innovations

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    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ
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