Onco-Innovations setzt Maßstäbe: Erfolgreiches Scale-up bei Schlüsselmaterialien
Onco‑Innovations treibt sein CMC‑Programm voran: Das erfolgreiche Scale‑up zentraler Zwischenprodukte ebnet den Weg für präklinische Entwicklung und künftige klinische Studien.
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- Onco‑Innovations meldet das erfolgreiche Scale‑up der Schlüsselzwischenprodukte A83 und B4 (Übergang vom Labor- in den mittleren Produktionsmaßstab).
- Diese Zwischenprodukte sind zentral für die Synthese des API “A83B4C63”, das in der nanopartikelbasierten ONC010‑Formulierung des PNKP‑Inhibitor‑Wirkstoffkandidaten verwendet wird; das Ergebnis stärkt das CMC‑Programm.
- Das Scale‑up erfolgte in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services und bestätigte Robustheit, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit des Herstellungsprozesses.
- Zweck des Scale‑ups: Aufbau eines zuverlässigen, skalierbaren Produktionsprozesses zur Sicherstellung der Materialversorgung für präklinische Studien, Formulierungsentwicklung und Vorbereitung eines IND‑Antrags sowie Unterstützung künftiger GMP/klinischer Fertigung.
- Parallel laufende CMC‑Maßnahmen umfassen die integrierte Synthese von A83B4C63, Entwicklung/Qualifizierung von Analysemethoden und Scale‑up der proprietären Polymerplattform; präklinische Studien laufen mit Nucro‑Technics, klinische Planung erfolgt mit Avance Clinical.
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Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7365EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,59 % im
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