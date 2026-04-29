Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 29.04. - FTSE Athex 20 stark +1,73 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:19) bei 23.991,22 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: adidas +6,56 %, Symrise +5,14 %, Airbus +3,06 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -2,59 %, Scout24 -2,40 %, Hannover Rueck -2,40 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:31) bei 30.181,04 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +10,05 %, Jenoptik +4,86 %, Salzgitter +3,19 %
Flop-Werte: Fraport -3,52 %, Sartorius Vz. -2,66 %, DWS Group -2,50 %
Der TecDAX steht bei 3.623,79 PKT und gewinnt bisher +0,72 %.
Top-Werte: Jenoptik +4,86 %, Infineon Technologies +2,95 %, SUESS MicroTec +2,28 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,66 %, Nagarro -1,37 %, Evotec -1,21 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.813,76 PKT und verliert bisher -0,29 %.
Top-Werte: adidas +6,56 %, Airbus +3,06 %, Infineon Technologies +2,95 %
Flop-Werte: Inditex -2,77 %, L'Oreal -2,70 %, Adyen Parts Sociales -2,66 %
Der ATX bewegt sich bei 5.838,78 PKT und steigt um +1,04 %.
Top-Werte: Andritz +5,32 %, voestalpine +3,79 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,06 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,37 %, Oesterreichische Post -0,98 %, BAWAG Group -0,84 %
Der SMI steht bei 13.128,50 PKT und verliert bisher -0,30 %.
Top-Werte: UBS Group +5,14 %, ABB +1,08 %, Logitech International +0,62 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -4,70 %, Swiss Re -2,11 %, Swiss Life Holding -1,75 %
Der CAC 40 steht bei 8.065,20 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: Airbus +3,06 %, STMicroelectronics +2,35 %, Capgemini +1,27 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -3,50 %, Kering -2,82 %, L'Oreal -2,70 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.047,41 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: ABB +1,08 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,94 %, Securitas Shs(B) +0,56 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,25 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,22 %, Assa Abloy Registered (B) -1,13 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.585,00 PKT und gewinnt bisher +1,73 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,36 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,33 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,99 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,55 %, Viohalco -1,42 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,08 %
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