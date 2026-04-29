Spaniens Inflation zieht etwas weiter an - Kraftstoffpreise treiben die Teuerung

MADRID (dpa-AFX) - Angesichts des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs hat die bereits hohe Inflation in Spanien noch etwas angezogen. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im April im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte.

Der Anstieg wurde laut den Angaben durch gestiegene Kraftstoffpreise verursacht. Damit ist die Teuerung in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone so stark wie seit Juni 2024 nicht mehr.