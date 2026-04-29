RBC stuft Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen eine besser Entwicklung des harten Kernkapitals (CET1) als erwartet. Der Vorsteuergewinn sei aber etwas schwächer gewesen, was auf den Einfluss von Autofinanzierungen und Rückstellungen für Kreditverluste zurückzuführen sei. Besser sei wiederum der Nettozinsertrag ausgefallen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 10,40EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 12,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

