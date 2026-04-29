RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe im ersten Quartal ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch in ihrer Schnelleinschätzung. Sie hob mit den Kreditausfallrückstellungen und der Kernkapitalquote (CET1) aber auch negative Aspekte hervor./rob/tih7agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 26,56EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +31,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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