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    Geeignete Bayer-(Turbo)-Calls für Kurserholung

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie nach ihren jüngsten Kursrückgängen zumindest wieder auf 40 Euro erholen kann.

    Mit der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017), die in der Hoffnung, die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten in den USA beilegen zu können, am 17.2.26 bei 49,78 Euro ihr Jahreshoch erreichte, ging es in den vergangenen Wochen kräftig nach unten. Zuletzt entwickelte sich der Aktienkurs wegen der nach wie vor nicht beendeten Rechtsstreitigkeiten schwach. Im frühen Handel des 29.4.26 wurde die Bayer-Aktie bei 36,20 Euro gehandelt.

    Trotz der aktuellen Unsicherheiten bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 55 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Bayer-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie nach ihren jüngsten Kursrückgängen zumindest wieder auf 40 Euro erholen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 37 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 37 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM51E20, wurde beim Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,43 – 0,45 Euro gehandelt.

    Legt die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 40 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,64 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,52 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,52 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ65MW1, wurde beim Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,74 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,525 Euro  

    Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,525 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DU527Y4, wurde beim Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,84 Euro (+71 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Geeignete Bayer-(Turbo)-Calls für Kurserholung Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie nach ihren jüngsten Kursrückgängen zumindest wieder auf 40 Euro erholen kann.
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