Geeignete Bayer-(Turbo)-Calls für Kurserholung

Trotz der aktuellen Unsicherheiten bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 55 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Bayer-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie nach ihren jüngsten Kursrückgängen zumindest wieder auf 40 Euro erholen kann.

Mit der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017), die in der Hoffnung, die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten in den USA beilegen zu können, am 17.2.26 bei 49,78 Euro ihr Jahreshoch erreichte, ging es in den vergangenen Wochen kräftig nach unten. Zuletzt entwickelte sich der Aktienkurs wegen der nach wie vor nicht beendeten Rechtsstreitigkeiten schwach. Im frühen Handel des 29.4.26 wurde die Bayer-Aktie bei 36,20 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 37 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 37 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM51E20, wurde beim Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,43 – 0,45 Euro gehandelt.

Legt die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 40 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,64 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,52 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,52 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ65MW1, wurde beim Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,74 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,525 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,525 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DU527Y4, wurde beim Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,84 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.