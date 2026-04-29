Goldman belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (29. April 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,68 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 11,41 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +1,67 %/+22,70 % bedeutet.