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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs belässt DWS auf Neutral mit 64 Euro
    • Erstes Quartal übertraf die Erwartungen deutlich
    • Besseres Ergebnis bei Performancegebühren und Kosten
    ANALYSE-FLASH - Goldman belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
    Foto: Arne Dedert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch nach dem Bericht. Er verwies auf ein verbessertes Abschneiden bei den leistungsbezogenen Vergütungen und Kosten./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (29. April 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 11,41 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +1,67 %/+22,70 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 64 Euro


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