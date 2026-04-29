ANALYSE-FLASH
Goldman belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro
- Goldman Sachs belässt DWS auf Neutral mit 64 Euro
- Erstes Quartal übertraf die Erwartungen deutlich
- Besseres Ergebnis bei Performancegebühren und Kosten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch nach dem Bericht. Er verwies auf ein verbessertes Abschneiden bei den leistungsbezogenen Vergütungen und Kosten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (29. April 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,68 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 11,41 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +1,67 %/+22,70 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 64 Euro
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Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
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Wenn DWS mehr KI einsetzt für die Verwaltung der ETf,s dann zündet hirr nochmal so richtig der Turbo , weniger Personal, steigende Gewinne und streigende Dividenden . Kurs bald wieder über 60 Euro
nun ja, der Kurs ist auf All-Time-High . Umsatz und Gewinne sprudeln, läuft ,würd ich sagen. Wenn es so weitergeht, können die auch gern ne Sonderdividende in 2026 ausschütten. Wohin sonst mit den Erträgen, wenn man nicht zukauft. Muttern Deutsche BK. wird´s auch freuen