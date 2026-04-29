Iberdrola profitiert von Netzgeschäft - Prognose erhöht
BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola ist etwas besser in das neue Jahr gestartet als erwartet. Der Umsatz ging im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zwar um 4,5 Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg aber um 2,4 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft. Iberdrola übertraf zwar die Erwartungen der Analysten leicht, die Aktie büßte im frühen Handel nach gutem Lauf aber dennoch rund anderthalb Prozent ein.
Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich im ersten Quartal um 11,4 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr will Iberdrola den bereinigten Überschuss um mehr als 8 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr standen knapp 6,3 Milliarden Euro zu Buche. Bisher hatte der Energiekonzern eine Steigerung von rund 6 Prozent auf über 6,6 Milliarden Euro angepeilt./niw/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 19,89 auf Tradegate (29. April 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um -1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 133,74 Mrd..
Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5060. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Iberdrola Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -13,81 %/+6,46 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
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In Frankreich wird scheint's das Onshore-Geschäft verkauft:
Hier ist alles sehr übersichtlich angeordnet, Divi soll auch erhöht werden.
Irgendein Großaktionär hat jetzt über 300 Mio. Iberdrola -Aktien mit den gleichen Rechten, wie wir. Wir haben zunächst nichts davon, aber Iberdrola kann jetzt vielleicht eine lukrative Investition tätigen, die ohne diese Kapitalerhöhung nicht möglich gewesen wäre.