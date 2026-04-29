Iberdrola profitiert von Netzgeschäft - Prognose erhöht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 19,89 auf Tradegate (29. April 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um -1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 133,74 Mrd..

Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5060. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Iberdrola Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -13,81 %/+6,46 % bedeutet.