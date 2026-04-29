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    Januar bis März 2026

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    HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis

    Januar bis März 2026 - HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis
    Foto: Stefan Puchner - dpa
    Heidenheim (ots) -

    - Umsatzerlöse steigen auf 623,9 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 %
    - Bereinigtes EBITDA liegt mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über Vorjahreswert
    - Bereinigte EBITDA-Rendite erhöht sich von 11,7 % auf 12,4 %

    HARTMANN ist mit einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis in das Geschäftsjahr
    2026 gestartet.

    Von Januar bis März 2026 verzeichnete HARTMANN ein organisches Umsatzwachstum im
    Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,3 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf
    623,9 Mio. EUR. Alle Kernsegmente haben zu diesem Wachstum beigetragen.

    Das bereinigte EBITDA lag mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über dem
    Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite konnte von 11,7 % auf 12,4 %
    gesteigert werden.

    HARTMANN geht davon aus, steigende Preise für Material, Energie und Fracht als
    Folge des Iran-Kriegs durch Kosten- und Preismaßnahmen weitgehend kompensieren
    zu können. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen in den vergangenen Jahren
    ist die Liefersicherheit in Krisenfällen erhöht worden.

    Umsatzentwicklung der Segmente

    Das Segment Wundversorgung wuchs insbesondere durch die moderne Wundversorgung
    mit atraumatischen Verbänden und eine starke Entwicklung in den USA. Dagegen war
    das Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und
    -kürzungen belastet.

    Im Segment Inkontinenzmanagement trugen vor allem Inkontinenzhosen sowie
    Produkte für mittlere bis schwere Inkontinenz zum Wachstum bei.

    Das Segment Infektionsmanagement erzielte ebenfalls ein Wachstum. Treiber waren
    Produkte zur Flächen- und Händedesinfektion, OP-Sets sowie OP- und
    Untersuchungshandschuhe.

    Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe verzeichnete insgesamt einen
    Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war vor allem auf Kneipp
    zurückzuführen. Dagegen war das Geschäft der KOB- und der CMC-Gruppe stabil.

    Ausblick 2026

    Für das Geschäftsjahr 2026 geht HARTMANN von einer Fortsetzung der positiven
    Entwicklung aus und erwartet weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum
    und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.

    Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter
    https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations

    Pressekontakt:

    Stephanie Reuter
    PAUL HARTMANN AG
    Tel. +49 7321 36 13 93
    E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6264836
    OTS: PAUL HARTMANN AG
    ISIN: DE0007474041
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 206 auf Tradegate (29. April 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 735,92 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.




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    Januar bis März 2026 HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis - Umsatzerlöse steigen auf 623,9 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 % - Bereinigtes EBITDA liegt mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über Vorjahreswert - Bereinigte EBITDA-Rendite erhöht sich von 11,7 % auf 12,4 % HARTMANN ist mit einer …
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