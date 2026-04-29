Januar bis März 2026
HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis
- Umsatzerlöse steigen auf 623,9 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 %
- Bereinigtes EBITDA liegt mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über Vorjahreswert
- Bereinigte EBITDA-Rendite erhöht sich von 11,7 % auf 12,4 %
HARTMANN ist mit einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis in das Geschäftsjahr
2026 gestartet.
Von Januar bis März 2026 verzeichnete HARTMANN ein organisches Umsatzwachstum im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,3 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf
623,9 Mio. EUR. Alle Kernsegmente haben zu diesem Wachstum beigetragen.
Das bereinigte EBITDA lag mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über dem
Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite konnte von 11,7 % auf 12,4 %
gesteigert werden.
HARTMANN geht davon aus, steigende Preise für Material, Energie und Fracht als
Folge des Iran-Kriegs durch Kosten- und Preismaßnahmen weitgehend kompensieren
zu können. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen in den vergangenen Jahren
ist die Liefersicherheit in Krisenfällen erhöht worden.
Umsatzentwicklung der Segmente
Das Segment Wundversorgung wuchs insbesondere durch die moderne Wundversorgung
mit atraumatischen Verbänden und eine starke Entwicklung in den USA. Dagegen war
das Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und
-kürzungen belastet.
Im Segment Inkontinenzmanagement trugen vor allem Inkontinenzhosen sowie
Produkte für mittlere bis schwere Inkontinenz zum Wachstum bei.
Das Segment Infektionsmanagement erzielte ebenfalls ein Wachstum. Treiber waren
Produkte zur Flächen- und Händedesinfektion, OP-Sets sowie OP- und
Untersuchungshandschuhe.
Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe verzeichnete insgesamt einen
Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war vor allem auf Kneipp
zurückzuführen. Dagegen war das Geschäft der KOB- und der CMC-Gruppe stabil.
Ausblick 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 geht HARTMANN von einer Fortsetzung der positiven
Entwicklung aus und erwartet weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum
und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.
Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter
https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations
Pressekontakt:
Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6264836
OTS: PAUL HARTMANN AG
ISIN: DE0007474041
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie
Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 206 auf Tradegate (29. April 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 735,92 Mio..
Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.
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In einer sowieso schon angespannten Börsenlage findet sich im heutigen NebenwerteJournal ein Bericht der den sogenannten Windelkartell-Skandal in Spanien erwähnt. Nach diesem eigentlich vor 10 Jahren mit einer Geldstrafe abgeschlossenen Verfahren fordert nun die Region Katalonien 526 Mio. Euro Schadensersatz von Hartmann und Essity!
Hallo Swen1977,
Wahrscheinlich wären bei einem Angebot von Schwenk für 300 Euro/Aktie die wenigsten Aktionäre abgabebereit, er müsste schon mindestens das Eigenkapital von ~330 Euro/Aktie bieten und selbst dann wird er wohl nicht mal 10% des Freefloats bekommen.