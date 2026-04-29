HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis

Hallo Swen1977,

das was Ari_Gold und Hilberna geantworten haben müßte als Antwort reichen.





Mir geht es ja bei unserer PH Ag darum das eine Umstrukturierung angeschoben wurde die natürlich viel Geld kostet - jedoch auch notwendig war. In unserem Fall

ist an den Zahlen abzulesen das sie (Produktionsverlegung,Logistikverbesserung (Frankreich/Deutschland), Produktmanagement usw) Wirkungen erzielen, von der Umsatzsteigerung muß es natürlich mehr werden und das wird es auch so meine bescheidene Meinung. Jedoch was das Management bisher recht geräuschlos geleistet hat ist doch Beachtlich.





Jetzt zu meinen Hoffnungen als Microkleinstanleger.

Wir bekommen eine Attraktive Dividende von 3,7% in meinem Fall ( die alles einwenig absichert)

Der Hauptaktionär übernimmt PH AG nicht zieht jedoch ein paar Aktien aus den Markt.

Der Umbau wird weiter betrieben und die Schulden werden angegangen.





So könnte es doch vom Kurs weiterlaufen,

ich nehme mal die peaks raus dann hat die PH Ag im Jahr 2025 feine 10% plus gemacht, additiv noch die Dividende.

Das traue ich der Paul Hartmann Ag ohne weiteres auch 2026 zu und in den folge Jahren.

Also für mich ist die Paul Hartmann AG vom Kurs her ersteinmal ein geschmeidiger Verdoppler auf Raten ("leider"geht es dann doch mal schneller) mit einer errechneten Rendite





von 13,7% pro Jahr und davon sind 3,7% als cashout zu sehen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif























