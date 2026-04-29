Frequentis legt ein Rekordjahr hin

Mit 161 Prozent Kursgewinnen war die Frequentis-Aktie 2025 der Topperformer an der Wiener Börse. Damit honorieren die Investoren das krisenresistente Geschäftsmodell des Unternehmens. Frequentis entwickelt Applikationen und Kommunikationssysteme für sicherheitskritische Kontrollzentralen im Flugverkehr, der öffentlichen Sicherheit, dem öffentlichen Verkehr und der Schifffahrt.

Umsatzsprung und volle Auftragsbücher

Das Zahlenwerk für das abgelaufene Geschäftsjahr untermauert, dass das Wachstum bei Frequentis in allen diesen Endmärkten anhält. Der Umsatz legte um 20,8 Prozent auf 580,1 Millionen Euro zu. Davon entfielen 69 Prozent auf den Geschäftsbereich Air Traffic Management (ATM), 31 Prozent auf die Sparte Public Safety & Transport (PST). In geografischer Hinsicht schaffte die Region Amerikas mit einem Zuwachs um rund 80 Prozent auf 159 Millionen Euro den größten Umsatzsprung. Hier profitierte Frequentis von Aufträgen aus den USA im Rahmen des Modernisierungsprogramms für die Flugsicherungssysteme.

Zugleich startete Frequentis mit einem komfortablen Auftragspolster von 794,9 Millionen Euro – und damit 9,8 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist – ins neue Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen hat sich hier mit seinen Produkten in drei Wachstumsmärkte eingeklinkt. Die digitalen Mission-Critical Services (MCX) verwenden 5G-Mobilnetznetze, um Sprache, Daten und Video in die Kommunikationssysteme für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste zu integrieren. Für den wachsenden Drohnenverkehr entwickelt Frequentis softwarebasierte Lösungen, die Sensor- und Identifikationstechnologien mit klassischen Radarsystemen vernetzen. Die zentrale Steuerung mehrerer Flughäfen über einen Remote Tower ist ein weiterer Bereich, in dem sich Frequentis als einer der international führenden Spezialisten etabliert hat.

Rekordwert bei der Marge

Der operative Gewinn auf EBIT-Basis kletterte um 45,7 Prozent auf 46,8 Millionen Euro und sorgte dafür, dass es mit der operativen Marge um 140 Basispunkte auf 8,1 Prozent nach oben ging. Darin enthalten sind Einmaleffekte aus einer Vergleichszahlung im Bereich PST. Wäre diese Sonderauszahlung über mehrere Jahre erfolgt, hätte sich diese Steigerung über einen längeren Zeitraum gleichmäßig erstreckt.