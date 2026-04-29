Laut einem Bericht des Wall Street Journal will Trump weiter den ökonomischen Druck auf den Iran erhöhen, weil er vor erneuten Angriffen zurückschreckt - aber das dürfte den Ölpreis Richtung 200 Dollar bringen! Dieser Druck soll neben der US-Blockade der Strasse von Hormus nun auch neue Sanktionen umfassen für alle, die mit dem Iran Handel treiben, so US-Finanzminister Bessent. Das alles würde jedoch bedeuten, dass die Strasse von Hormus länger durch den Iran blockiert ist, als die Märkte eingepreist haben. Das gilt insbesondere für den Ölpreis, aber eben auch für andere Rohstoffe, die durch die Strasse von Hormus transportiert wurden. Der Iran dürfte den Schmerz jedoch länger ertragen können als Trump und die Weltwirtschaft..

Hinweis aus Video:

Neue Sanktionen: USA attackiert Öl-Handel mit China

Das Video "Iran: Ölpreis 200 Dollar nach Trump-Entscheidung?" sehen Sie hier..