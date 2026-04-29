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    BERENBERG stuft Vincorion auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Vincorion auf 'Buy'
    Foto: adobe.stock.com
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Rüstungsunternehmen, das Energieversorgungs- und mechatronische Lösungen für Verteidigungsplattformen sowie fortschrittliche Luftfahrtsysteme entwickle und herstelle, nehme bei wichtigen Verteidigungs- und zivilen Plattformen die Position des Alleinlieferanten ein und erziele über die Hälfte seines Umsatzes im margenstarken Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Bis 2030 traut er Vincorion durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 18 Prozent sowie eine Steigerung der bereinigten operativen Ergebnismargen (Ebitda) um mehr als 3 Prozentpunkte auf 20 Prozent zu./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,10 % und einem Kurs von 19,00EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: Vincorion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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