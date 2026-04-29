🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    ROUNDUP

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg erwischt DWS - Aktie gibt nach

    ROUNDUP - Iran-Krieg erwischt DWS - Aktie gibt nach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Krieg am Persischen Golf hat der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS im ersten Quartal einen herben Knick eingebrockt. Nachdem Kunden im Januar und Februar noch eifrig Geld in die DWS-Fonds geschoben hatten, zogen sie im März verstärkt Mittel ab, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dennoch startete DWS dank ungewöhnlich hoher Erträge mit überraschend viel Gewinn ins Jahr. Dabei konnte das Unternehmen seine Kosten weiter senken. Vorstandschef Stefan Hoops sieht DWS auf Kurs zu seinen Zielen. Für die DWS-Aktie ging es jedoch abwärts.

    Am Vormittag verlor das Papier rund 1,6 Prozent auf 56,50 Euro und gehörte damit zu den stärkeren Verlierern im MDax . Damit wurde das Papier etwa so teuer gehandelt wie zum Jahreswechsel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    25,55€
    Basispreis
    0,14
    Ask
    × 13,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,11€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 13,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im ersten Quartal stiegen die Erträge der DWS im Jahresvergleich um neun Prozent auf 821 Millionen Euro, weil sich erfolgsabhängige Zahlungen und Transaktionsgebühren verdreifachten.

    Dadurch zehrten die Kosten nur noch 54,1 Prozent der Erträge auf, nachdem diese Quote ein Jahr zuvor noch 62,2 Prozent betragen hatte. Der Quartalsgewinn stieg um ein Drittel auf 264 Millionen Euro und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten deutlich.

    Allerdings sammelten die Fonds von DWS in den vergangenen drei Monaten unter dem Strich nur 11 Milliarden Euro an frischen Geldern ein, während Analysten mit mehr gerechnet hatten. Von dem Geld flossen 6,6 Milliarden Euro in langfristige Anlagen und damit weniger als vom Vorstand mittelfristig angepeilt.

    So will Hoops in den drei Jahren bis 2028 insgesamt mehr als 160 Milliarden Euro in solche Langfrist-Anlagen lenken. Damit wären pro Quartal durchschnittliche Zuflüsse von mehr als 13 Milliarden Euro nötig.

    Um den Gewinn weiter zu steigern, will DWS die Kosten im Griff behalten. Im Jahr 2027 sollen sie weniger als 55 Prozent der Erträge aufzehren. Im ersten Quartal fielen die absoluten Kosten um fünf Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum./stw/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 26,50 auf Tradegate (29. April 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -6,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 50,98 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +19,81 %/+49,76 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Iran-Krieg erwischt DWS - Aktie gibt nach Der Krieg am Persischen Golf hat der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS im ersten Quartal einen herben Knick eingebrockt. Nachdem Kunden im Januar und Februar noch eifrig Geld in die DWS-Fonds geschoben hatten, zogen sie im März verstärkt Mittel ab, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     