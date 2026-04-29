🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVINCORION AktievorwärtsNachrichten zu VINCORION
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Vincorion auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Vincorion auf 'Overweight'
    Foto: adobe.stock.com
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Kernpunkt des Portfolios des deutschen Rüstungsunternehmens seien missionskritische Energiesysteme, schrieb David Perry in seiner einer am Mittwoch veröffentlichten Empfehlung. Er rechnet von Ende 2025 bis 2030 mit einem Wachstum von im Schnitt 17 Prozent per annum nebst einer kräftigen Steigerung der operativen Marge./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:17 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:30 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,33 % und einem Kurs von 19,04EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David H Perry
    Analysiertes Unternehmen: Vincorion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 23,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Vincorion auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Kernpunkt des Portfolios des deutschen Rüstungsunternehmens seien missionskritische Energiesysteme, schrieb David Perry in seiner einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     