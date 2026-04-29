JPMORGAN stuft Vincorion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Kernpunkt des Portfolios des deutschen Rüstungsunternehmens seien missionskritische Energiesysteme, schrieb David Perry in seiner einer am Mittwoch veröffentlichten Empfehlung. Er rechnet von Ende 2025 bis 2030 mit einem Wachstum von im Schnitt 17 Prozent per annum nebst einer kräftigen Steigerung der operativen Marge./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,33 % und einem Kurs von 19,04EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Vincorion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

