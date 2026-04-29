BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Quartalszahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz liege 4 Prozent unter, das operative Ergebnis (Ebit) dagegen 12 Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:53 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 31,54EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



