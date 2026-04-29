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    123fahrschule SE: Starkes Q1 2026 trotz Markt, Investitionen & Aufsichtsrat-Wechsel

    Trotz Gegenwind im Fahrschulmarkt startet die 123fahrschule SE solide ins Jahr 2026 und stellt zugleich die Weichen für digitalen Wachstumskurs und Führungswechsel.

    123fahrschule SE: Starkes Q1 2026 trotz Markt, Investitionen & Aufsichtsrat-Wechsel
    Foto: adobe.stock.com
    • Das erste Quartal 2026 war für die 123fahrschule SE trotz eines rückläufigen Gesamtmarktes robust, mit einem Umsatz von 6,7 Mio. EUR, leicht über dem Vorjahr
    • Das EBITDA lag bei 561.000 EUR, beeinflusst durch Investitionen in Fuhrpark und Marketing, lag aber im Rahmen der Planung
    • Dr. Heinrich Zetlmayer tritt zum 1. Juni 2026 aus dem Aufsichtsrat zurück, um eine neue operative Rolle als Chairman und CEO in Deutschland zu übernehmen
    • Andreas Günther wird als Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat nachrücken und soll in der nächsten Hauptversammlung gewählt werden, er bringt umfangreiche Erfahrung im Digitalbereich mit
    • Das Unternehmen sieht die regulatorische Neuausrichtung des Fahrschulmarktes, insbesondere die Nachfrage nach digitalen Ausbildungslösungen, als Chance für weiteres Wachstum
    • 123fahrschule SE entwickelt sich zu einer skalierbaren Plattformgesellschaft mit Fokus auf KI-gestützte Ausbildung, digitale Innovationen und geplante Franchise-Expansion, um langfristig technologische Führerschaft zu sichern






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